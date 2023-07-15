天后李玟（CoCo）5日與世長辭，生前婚姻狀況引發關注，其閨密透露她與富商老公Bruce分居2年，感情疑不睦，網友挖出Bruce先前出席聚會的照片，質疑香港性感女星崔碧珈是第三者，崔碧珈昨（14日）澄清和Bruce不熟，合照只是出於禮貌。

崔碧珈5月16日在IG上傳出席慈善晚會的照片，當天她配合主題搖滾巴洛克風，身穿黑色蕾絲洋裝和網襪，化上鮮豔的桃色眼妝，搭配酒紅色的唇膏，整個人氣勢十足，眼尖的網友發現，崔碧珈PO出的合照中，竟有Bruce的身影，瘋猜他們有不尋常的關係。

根據港媒《香港01》報導，崔碧珈否認傳言，表示當天只是受到Bruce公司的另一名高層的邀請，才在晚會上碰到Bruce，合照只是出於禮貌，照片裡還有其他人，兩人沒有聯絡方式，更別說私下會聯繫。

Bruce過去多次傳出曖昧其他異性，令李玟感到無比痛苦，2020年7月發文寫下：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的」，接著再PO文：「謝謝大家的關心，我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能」，文末還附上為失婚或情傷的人提供心靈輔導的網址，被解讀當時就在尋求諮詢服務。

李玟往生後，Bruce急赴香港看最後一面，並發出與李玟的兩個姊姊Carol、Nancy以及兩個繼女的署名之訃聞，稱李玟為「摯愛的妻子」，尷尬的是，Nancy澄清這篇訃聞不是她準備的，已經跟妹夫沒聯繫。昨（14日）李思林公開李玟的喪禮及出殯儀式時間地點，為7月31日及8月1日於北角香港殯儀館舉行，7月31日下午6點至晚上10點，會在該館一樓大禮堂進行公祭，其他時間以私人形式舉行。

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