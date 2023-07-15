台灣約有600萬人有脂肪肝，長庚醫療體系近來一項追蹤1628名非酒精性脂肪肝患者的研究發現，非酒精性脂肪肝病人5年內平均有9.3%的機率從腎功能正常進展到慢性腎病；此外，慢性腎病患者5年平均有17.6%的機率會從慢性腎病進展到晚期腎病。

長庚醫療體系日前進行一項跨院區、跨團隊的長期世代研究，對象為1628名非酒精性脂肪肝的患者。研究成員之一、一般外科醫師黃挺碩表示，脂肪肝是門診非常常見的疾病，除了運動、體重與飲食控制外，尚無有效藥物可治療。

黃挺碩表示，過去的研究指出，比起沒有非酒精性脂肪肝的病人，有酒精性脂肪肝病患者得到慢性腎病的機率會增加約40%，若患者有肝纖維化或肝硬化，其得到慢性腎病的風險再增至50%。

長庚此次研究發現，非酒精性脂肪肝病人5年內平均有9.3%的機率從腎功能正常進展到慢性腎病；慢性腎病患者5年平均有17.6%的機率會從慢性腎病進展到晚期腎病。

該研究也發現，一旦發現慢性腎病、透過腎臟科醫師的治療，5年內平均有69%的機率從慢性腎病回到腎功能正常。因此，脂肪肝患者要積極就醫，一旦發現慢性腎病，就要就診慢性腎病門診。

此研究並發現，從腎功能正常進展到慢性腎病的危險因子，包括年紀、肝纖維化的程度、尿酸高、糖化血色素高、代謝症候群跟胰島素阻抗。年紀大、肝纖維化程度嚴重、尿酸高、血壓高的病人，腎功能越不易回到正常狀態。

黃挺碩表示，越來越多的研究顯示，脂肪肝並不只是一種局限在肝臟的疾病，而是一種系統性的代謝性疾病，會伴隨體內許多代謝異常，例如肥胖、高血糖、高血壓、血脂異常、胰島素阻抗、全身性的發炎疾病等，所以脂肪肝不僅是肝病，也是一種全身性的代謝疾病，而這些代謝性疾病跟也是心肌梗塞、腦中風、慢性腎病很重要的危險因子。