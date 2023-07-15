彰化溪湖分局埔鹽分駐所誤將打工17歲單親少年當成逃逸外勞抓捕，導致對方撞上農機害頭破血流逢17針，事後才發現抓錯人的烏龍事件，造成少年身心受創，引起社會議論。網紅「Lin bay好油」林裕紘在臉書發文表示，「如果沒有剛好有監視器畫面，是不是又跟去年新北三重分局的案子一樣，把路人當成通緝犯，把人家打一頓，不肯和解反而被員警告傷害、妨礙公務要索賠?」
從事農產運銷的林裕紘在臉書發文在網路上擁有高人氣，他質疑「人家騎著腳踏車突然旁邊一台車停下來，也不是警車，說是警察也不出示證件，然後開始抓你，是你你不跑嗎？」
這起警方抓錯人的烏龍事件中的被害17歲單親少年的母親是越南外配，當天少年在掙脫警方圍捕時，摔得頭破血流，身心飽受驚嚇，雖事後溪湖警分局確認抓錯人後，已派員登門向少年母子道歉，但因整起事件實在太離譜，因此事發過程也在昨天傳開。
雖然少年仍心有餘悸，卻在身心受創下，他得知該事已曝光，還擔心幾名員警會工作不保或受到處分，頻為警方說話，成熟懂事得令人心疼。
彰化縣警局督察長謝錫釗表示，要求所屬幹部與員警都應引以為戒，不得再犯，已派員至溪湖分局調查，分局初步呈報將對當天帶隊所長記申誡1次處分，督察室將就後續調查再做出最終懲處。
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