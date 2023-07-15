知名音樂人李坤城今年4月因大腸癌病逝，享壽66歲，沒想到兒子李卓軒和林靖恩卻因房產槓上，更透露她將房子賣掉，去住高級酒店享樂，沒想到昨（14日）首度上節目受訪，爆料父親生前原本想追求的是林靖恩的姐姐，被拒絕後才轉換對象。

李卓軒昨（14日）上節目《小記者大明星》，他澄清跟父親並未外界所傳斷聯許久，而是不想要私生活被關注，才會在父親的社群完全消失，接著坦言雖對父親與林靖恩這段「爺孫戀」並不支持，但卻無法阻擋這段戀情，豈知某天從父親手機中發現一樁秘密，竟是父親原本想追求的是林靖恩的姐姐，無奈「郎有情妹無意」遭到拒絕後，才將追求目標轉向林靖恩。

李卓軒指出父親友人因為這段「爺孫戀」，紛紛與他斷絕聯繫，但若因此跟林靖恩分手，可能會被外界冠上不負責任的名號，只能繼續延續這段戀情，導致交往後期越來越不愉快，但相較林靖恩而言，與父親交往不像找到真愛，而是找到一張「長期飯票」，透露近來與林靖恩約見面簽約時，看到她身分證配偶欄已是空白，似乎已經重新展開新的生活。

李卓軒先前在社群上列舉林靖恩種種罪狀，爆料她整天只會打電動，甚至謊稱要做直播賺錢，但只是不想面對社會，尤其父親生病時，竟還認為父親是裝的，直到行動不方便才跟家人求援送醫，更指控她脾氣相當差，常有霸凌父親的行為，對於上述種種行徑，他強調願意當面對質，證實所言不假，對此，林靖恩暫未回應。