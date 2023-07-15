看來NBA總裁席爾佛擺明「力捧」今年選秀狀元文班亞馬立場，甚至到了「瞎捧」地步！先前文班亞馬在拉斯維加斯爆發保鏢掌摑「小甜甜」布蘭妮風波，至今未曾公開道歉，沒想到席爾佛竟在15日公開表態，「我認為文班亞馬很好地處理這件事，他身高7呎4吋，不管他做了什麼或在哪裡，都會吸引注意力。」

席爾佛強調，媒體爆料文化本來就是NBA的一部分，起碼透過這次事件，文班亞馬證明他有自信與能力去適應且調整，「我相當信任聖安東尼馬刺與NBA球員工會，他們也會跟文班亞馬繼續共事下去。」

不過回顧整個風波，布蘭妮遭到文班亞馬保鏢出手揮倒，甚至墨鏡都被打掉，文班亞馬的回應竟然是邊笑邊接受訪問，強調自己根本不知道那個女人是布蘭妮，當自己遭到訊息瘋狂轟炸，他才發現事件嚴重性，簡直是把這次事件當作笑話而已。

如今這次事件隨著文班亞馬只打兩場拉斯維加斯夏季聯盟，就宣告未來幾個月將會離開媒體目光焦點之後暫時落幕，可是席爾佛這番「力挺」文班亞馬的言論，也不禁讓人感到只要牽涉到聯盟利益，席爾佛什麼話都敢說的「商人」模樣。