大陸央視新聞15日報導，中國大陸駐英國使館發言人當地時間14日就英國國會下議院發表涉中報告一事發布「答記者問」表示，這是一個捕風捉影、捏造事實、惡意抹黑中國的毒報告，中方堅決反對，予以強烈譴責。

第一，中國外交從來奉行互不干涉內政原則，沒有干涉別國內政的「基因」，更沒有干涉英國的必要。英方政客「碰瓷」中國的做法，十分可笑。

第二，中國科技發展迅速，但一不靠偷，二不靠搶，而是包括廣大科技工作者在內的全體中國人民靠智慧和汗水奮鬥出來的。中國是世界智慧財產權的創造大國，也致力於保護智慧財產權。根據《世界智慧財產權指標》報告顯示，2021年中國有效專利數量排名全球第一。英方報告煞有介事地列舉所謂中國竊取英國智慧財產權的主要領域，但事實是，中國在有關領域早已領先英國，不少先進設備也出口英國。英方對中方的指責豈不是癡人說夢、荒唐之極。

第三，英方報告把中國企業、公民以及華僑華人都當成「間諜」，把正常的人員交流都說成「政治滲透」，這只能說明報告的炮製者對中國懷有根深蒂固的偏見，只能反映出他們對自身嚴重缺乏自信。正所謂「八公山上，草木皆兵」。英方政客的臆想症真不輕，該治一治了。

發言人稱，奉勸英方有關政客摒棄冷戰思維和對中偏見，停止散布詆毀中國的謠言，停止針對中國的「獵巫」行為，停止給中英關係發展製造障礙。