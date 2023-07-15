國際自由車總會（UCI）本周宣布，跨性別女性（男跨女）將無法參與女子賽事，這是繼田徑、游泳兩項奧運項目之後又一個排除跨性別女性的重要運動。今年5月，美國跨性別女將奇利普斯（Austin Killips）成為首位在UCI賽事贏得女子冠軍的跨性別女性。

UCI聲明：「從現在起（下周一開始），經過青春期之後的跨性別女性（男跨女）將禁止參與UCI所有類型的女子國際賽事。」UFI提到他們原先同意經過睪酮控制兩年的跨性別女性參賽，但根據最新的科學知識「無法證明控制睪酮就能排除全部的跨性別生理優勢，例如四肢骨骼的結構。」

為保障跨性別者仍有參賽權利，UCI將男子項目更名為「男子／開放賽事」，將不會在男子／開放項目做出參賽限制。

美國跨性別女將奇利普斯告訴《諾克斯維爾新聞先鋒報》，外界試圖塑造出一種跨性別者大量參賽、掃光女子獎牌的現象。「真實情況並非如此，從數據上看我們是弱勢，大部分跨性別者參賽者都表現普通。如果規則允許我們參賽，那就表示我們有資格摘冠。」

然而近年跨性別運動員在美國女子賽事摘冠的爭議愈來愈大，已有20個州立法對青少女比賽做出限制，美國總統拜登（Joe Biden）也開始轉向，今年4月拜登允許高中與大學對跨性別參賽做出限制，這違背了拜登2020年的總統競選承諾。