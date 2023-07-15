一名22歲的肥胖男子因肝指數超標而就醫，經檢查發現，男子已經重度脂肪肝，必須要儘速減重，醫師分析男子飲食後發現，男子從小就不吃蔬菜、導致便秘，進而引發腸漏症與肝發炎。醫師勸告男子必須要開始吃蔬菜，否則30歲將肝硬化。男子在多吃蔬菜且努力減重下，8周內減重10公斤，BMI回復正常標準，肝功能也恢復正常。

胃腸肝膽科醫師蕭敦仁在《健康好生活》表示，上述男子甫大學畢業，在服兵役前的體檢發現，肝發炎指數高達210，遠高於正常值的40。男子的母親非常憂心，因此帶男子就醫。

蕭敦仁表示，男子外型偏胖，身高178公分，體重90公斤，BMI（身體質量指數）超過28，已達肥胖程度，「但肥胖未必會導致如此嚴重的脂肪肝，及如此高的肝指數，主因是男子長期便秘導致腸漏症問題。」

蕭敦仁進一步說明，該男子從小就不吃青菜，使得腸道菌叢改變、引發腸漏症，使得毒素、過敏原、病原體等可進入血液中並亂竄，而這些毒素都須進入肝臟，讓肝臟進行解毒；由於毒素過多，肝臟不及排毒，進而引發肝發炎與脂肪肝。

蕭敦仁勸告該男子，僅22歲就重度脂肪肝，預估30歲就會肝硬化，之後罹患肝癌的風險大增，男子因此積極配合減重與多吃蔬菜。「8周後，該男子的體重就減了10公斤，BMI值也降至25，肝功能也回復正常。」