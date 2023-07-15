天氣熱吹冷氣要怎麼省荷包，國際智家室內設計分享，安裝冷氣的時候，幫冷氣的冷媒管裝上保護套，一年至少可省8850元，因為戶外的冷媒管若沒有加裝保護套，大約2年就會變得脆弱，而裸露的銅管會造成嚴重耗電，引起網友討論。

國際智家室內設計近日在TikTok發影片分享，冷氣安裝用對方法，一年至少可省8850元。在台灣冷氣室外機多是安裝在戶外，每天遭受風吹、日曬和雨淋的侵襲，裸露的銅管會造成嚴重耗電，甚至讓冷氣出現吹不涼的問題。

國際智家室內設計表示，裸露的銅管只要長達5公尺，平均會降低冷氣效應1度，非常嚴重。而解決的方法其實很簡單，只要幫冷氣的冷媒管裝上保護套即可。

貼文引起網友熱烈討論，「真的長知識了」、「感覺聽到要加錢，很多人就會不裝」、「通常客戶聽到要加錢就say No了」、「冷氣壽命大約8-10年，時間到了就換新的感覺比較快」。

國際智家室內設計也留言補充，戶外的冷媒管如果沒有加裝保護套，大約2年就會變得脆弱。所以建議裝新冷氣時，同時給戶外的冷媒管裝上保護套以延長它的使用壽命。保護管只是花小錢可以省以後10年的冷氣電費，但要不要裝還是看個人。