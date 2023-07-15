「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）旗下擁有16萬會員，近來因AI竄起和薪資問題，其中擔任演員、編劇的會員因此揚言罷工，要求各大串流平台、製片廠等能重啟談判，未料談判破裂，罷工運動展開，男星湯姆克魯斯（阿湯哥，Tom Cruise）近日原本要到日本宣傳新作，但因他本身也是該公會會員，稍早已宣布為此暫停赴日宣傳。

據知，不只阿湯哥，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、強尼戴普（Johnny Depp）等人都是該工會旗下會員，而該工會當地13日宣布，與電影電視製片人聯盟（AMPTP）談判破局，而電影電視製片人聯盟中包含了迪士尼、Netflix、亞馬遜等串流平台，還有知名片商索尼、派拉蒙、華納兄弟探索等，影響之廣可想而知。

工會表示，罷工是迫不得已的必須手段，遺憾雙方未能在薪資與AI威脅問題上取得共識，既使聯邦調解員介入調解也失敗，先前編劇工會已經啟動罷工11周，格林威治時間14日，演員工會也同步宣布罷工。稍早在倫敦的《奧本海默》首映會上，主要演員現身不久後便快閃，未參與原定的宣傳活動，用行動支持罷工運動。

而日本媒體稍早報導，《不可能的任務：致命清算 第一章》原本21日將在日本上映，主演阿湯哥和克里斯多福麥奎里也原定出席宣傳活動，因罷工運動，17日星光大道和18日的記者會一併閃電取消，向被影響到的所有人道歉，片中另一名演員賽門佩吉（Simon Pegg）也透過IG限時動態向日本粉絲道歉，呼籲大家不要遷怒於工會，該究責的對象是從未給業界公正對待和保證的部分人士。