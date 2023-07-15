這類武器被認為違反武裝衝突國際法，因未將平民與戰鬥目標區分，對平民構成巨大風險，由於集束彈藥是將多個較細小的炸彈集合成一枚空用炸彈、炮彈或導彈彈頭的特種彈藥，當投射到目標區域時，彈體內的小炸彈便會散開，可以同時攻擊多個目標，進行大面積破壞。

此外，由於集束彈藥單次散布的小炸彈數量大及範圍廣，存在未爆彈的問題，可能對平民有潛在危害，所以在國際上受到爭議。

巴西潘帕聯邦大學（Unipampa）法律教授魏特曼（Cristian Wittmann）今天接受巴西新聞網站G1播客節目「主題」（O Assunto）訪問指出，2008年制定的「集束彈藥公約」（Convention on Cluster Munitions）要求締約國禁止使用及轉移集束彈藥，有百個國家簽署，但巴西一直拒絕討論禁令並簽署公約。

魏特曼說，目前有3家巴西公司生產集束彈藥，銷往伊朗、伊拉克、馬來西亞、沙烏地阿拉伯和辛巴威等國家；沙烏地阿拉伯2016至2017年在葉門使用過此武器。

魏特曼指出，從國際公約談判開始，巴西就已經打定主意拒絕討論進程和公約本身，主因就是巴西是這類武器的生產國和出口國。

「北大西洋公約組織」（NATO）支持烏克蘭使用集束彈藥。巴西環球新聞（GloboNews）主持人兼評論員林斯（Marcelo Lins）在接受播客節目「主題」訪問時表示，他認為北約在使用「最懦弱的武器」方面的立場「令人不舒服」。

林斯表示，在對話中尋求解決辦法是很自然的，但西方聯盟當局卻選擇於軍事勝利，並以此為藉口，「用如此殘酷的武器餵養戰爭機器」。

林斯說，北約從未如此團結和強大，這是俄羅斯全面入侵烏克蘭行動的結果。但林斯也質疑北約組織是否應在冷戰結束當時，就與華沙公約組織一起解散。