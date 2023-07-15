沒想到才隔一天，關於拓荒者交易利拉德「風向」又改變了！《ESPN》權威記者沃納洛斯基15日表示，「利拉德這筆交易可能花上幾周或幾個月時間，拓荒者與熱火近期都在談判當中展現侵略性，但拓荒者明確尋找最大化利拉德價值方式，他們不會很快達成交易，除非熱火拿出所有資產！」

「拓荒者正在找尋能夠最大化交易利拉德的日期，讓各隊有動力做出大交易的時間點就是9月底的季前訓練營，」沃神表示，「對拓荒者而言，他們不會努力推動利拉德交易，反觀熱火則想努力推動交易發生，畢竟當前自由球員市場很難吞下利拉德6000萬美元年薪合約。」

所以接下來想要打破這種僵局，關鍵就在利拉德自己身上，因為他除了可以決定自己到底要不要去拓荒者季前訓練營報到，也可以繼續在公開場合談論自己提出交易申請，藉以給予拓荒者更大的交易壓力，但以目前形勢來看，利拉得想要離開拓荒者跳槽熱火沒那麼快了。