「雪乳戰神」郭鬼鬼和網紅馮語婷多次在網路隔空交戰，吵了3個月後，昨（14日）郭鬼鬼向馮語婷道歉並解釋4大爭議，認裸照外流、有女兒、戴假髮、使用機器人軟體增加追蹤數，隨後馮語婷宣布戰爭結束，不忘再嘲諷郭鬼鬼「胸大無腦是真的」。

馮語婷14日在臉書標記郭鬼鬼並宣布休戰，因為兩人聊了5個多小時，整理出郭鬼鬼的道歉澄清文，「跟她深聊之後….我覺得我有義務幫她說一些話，那些說她胸大無腦、沒邏輯，表達能力差、文字沒內容的人，這些都是真的！！！！！！」但馮語婷表示人不可能十全十美，既然郭鬼鬼希望大家接受全新的她，馮語婷願意原諒。

此文一出，網友讚賞馮語婷才是真正的戰神，直接打趴「雪乳戰神」郭鬼鬼，希望也能把鳳梨和鬼才阿水變成更生人，馮語婷妙回：「兩個嘴上沾滿魚子醬卻硬說自己是低收入戶的人有點難度。」此外，馮語婷曾替受害女性揭發NONO的狼行，目前剛進入司法程序，網友不滿NONO還在家裡過爽日子，馮語婷語出驚人地回應：「NONO一點都不爽，之後沒意外關到老了。」

郭鬼鬼在道歉文中列出4點，承認先前的露點裸照是自己、育有一名女兒、使用機器人軟體增加追蹤數、因減肥壓力大掉髮所以戴假髮，「我用了跳下懸崖的勇氣發這篇文章，在未來的日子裡不管是工作、家庭、社會，我都會努力成為一個溫暖的存在，最後，對不起，謝謝大家的鞭策。」許多粉絲皆留言鼓舞，其中男星GINO更暖心表示：「誰沒陰影，只是公眾人物避不了被放大鏡審視，但妳一向勇敢，鬼鬼加油，我們都在妳身邊！」

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