美國、南韓、日本今天發布聯合聲明，譴責北韓本週發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），違反多項聯合國決議，威脅地區和平與穩定。

路透社報導，日本表示，這枚飛彈12日從北韓東海岸發射，飛行了74分鐘，高度為6000公里，射程達1000公里，是北韓飛彈歷來飛行時間最長的一次。

美國、南韓、日本的高階外交官員在聯合聲明中說：「這明顯、公然違反了多項聯合國安全理事會的決議，對朝鮮半島及其他地區的和平與穩定構成嚴重威脅。」

聲明補充道，各國敦促北韓「停止非法及會使局勢升級的行動，並立即恢復對話」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正和南韓外交部長朴振今天在印尼雅加達舉行的東南亞國家協會區域論壇（ASEAN Regional Forum）期間碰了面。

根據美國國務院另一份聲明，布林肯在會中重申了美國對日本與南韓防禦上的「堅定承諾」。

會後的聯合聲明稱，北韓「繼續發展核子技術與彈道飛彈能力，只會提升（美、日、南韓）3國與國際社會實現讓朝鮮半島完全無核化的決心」。

北韓早在這次試射飛彈前就連日抱怨，指責美國偵察機飛越其專屬經濟水域，並譴責美國核動力巡弋飛彈潛艦最近前往南韓一事，矢言採取措施予以回應。