大陸外交部網站消息，中共中央外辦主任王毅當地時間14日在雅加達應約會見韓國外長朴振，強調近期中韓關係面臨的困難和挑戰增多，這不符合兩國人民的根本利益。朴振指出，當前需要中方為朝鮮半島和平穩定發揮的作用，空前重要。

王毅說，中韓隔海相望，是搬不走的近鄰；經濟互補，是分不開的夥伴；人民千年交往，是隔不斷的聯繫。中國對韓睦鄰友好政策保持連續性、穩定性，不針對協力廠商，也不應受協力廠商影響。中韓關係能夠也應該走好、走穩、走遠。近段時間，中韓關係面臨的困難和挑戰增多，這不符合兩國人民的根本和長遠利益。

中方願與韓方本著相互尊重的精神，追求「和而不同」的君子之道，加強溝通，重建互信，推動中韓戰略合作夥伴關係重回健康穩定發展軌道，不讓建交30年來取得的成果蒙上灰塵。

王毅強調，雙方要發揮地緣相近、經濟相融、人文相通優勢，排除干擾、和睦相處，重啟各層級交往，堅定推進互利合作，為雙邊關係注入更多積極預期，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和平穩定發展作出更大貢獻。台灣問題是中方核心利益中的核心，事關中韓關係的政治基礎和基本信義。希望韓方恪守一個中國原則，審慎妥善處理。

朴振表示，韓中是近鄰，也是戰略合作夥伴。韓中關係順暢發展符合雙方共同利益，也將為地區和平穩定作出貢獻。韓方一貫尊重一個中國原則，這一立場沒有任何變化。願同中方基於相互尊重和互惠原則，進一步深化兩國各領域交往合作，開啟兩國關係新的30年。期待保持雙方高層交往溝通，加強產供鏈合作，活躍人文交流。

雙方還就朝鮮半島局勢等共同關心的國際地區問題交換了意見。

韓聯社報導，會談在友好氣氛中進行，為提高對話密度，採用同聲傳譯，而非交替傳譯。雙方首先重申去年11月兩國首腦闡明的持續發展關係的共識，並決定從各種管道加強溝通，如外交安全對話、副部級戰略對話、副部級人文交流促進委員會、一軌半對話等。

韓聯社報導，為在務實合作方面取得明顯成果，雙方還決定在供應鏈管理、促進人員往來及文創交流方面加強合作。在朝核問題上，雙方也將在各個層級加強溝通。朴振強烈譴責北韓12日發射洲際飛彈，並強調促使北韓停止挑釁重返無核化對話符合韓中兩國的共同利益。

朴振還說，當前需要中方為朝鮮半島和平穩定發揮的作用空前重要。這被解讀為，呼籲身為聯合國安理會常任理事國的中國不要再袒護北韓挑釁，而應與國際社會一道對朝施壓。