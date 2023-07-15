南投日月潭「九蛙疊像」成為水情指標，其實九蛙疊像的設立毀了台灣龍脈，深深影響台灣的風水。命理專家楊登嵙直言，日月潭青銅像「九蛙疊像」1999年放置後，就開始發生6級地震、乾旱，隨後移至潭中仍導致該處地震不斷；如今日月潭風景區管理處整修九蛙觀景平台，設置成270度的弧形造型，出現「大魚吞九蛙」景象，該風水可化解「九蛙」之危害，減少地震及乾旱。

楊登嵙指出，日月潭青銅像「九蛙疊像」於1999年被放置在日月潭的水蛙頭自然步道上，不過這座晦氣的「九蛙疊像」一落地，造成6級地震、乾旱頻發；隨後日月潭風景區管理處將步道旁的「九蛙疊像」移至潭中成為「水蛙」，但該地區仍然地震不斷。

楊登嵙提到，1999年9月21日南投發生7.6級強震，造成數千人死亡，還引發大規模次生災害，兩座山的山頂被削，日月潭中心的島嶼「拉魯島」是原住民邵族傳說中祖先最高靈魂的安息之處，因921大地震，島上建築多有損壞，月老神像被震倒，不得不遷移至水社附近的龍鳳宮，全島也部分沉入水中。

2013年3月27日，南投縣仁愛鄉發生了6.1級地震，震央位置讓專家感到匪夷所思，因該處是「日月潭地震空白區」，幾乎沒有發生過6級以上地震，自從「九蛙疊像」被放置在日月潭裡後，這地區6級地震時有發生，乾旱更是見慣不怪。

另外，2021年4月台灣遭遇56年來最大旱災，日月潭水位驟降，潭底大片土地裸露乾涸，「九蛙疊像」露出水面，遭太陽曝曬，「水蛙」成「旱蛙」 的奇景引發熱議。

楊登嵙說，有人指出禍根就出在「九蛙疊像」上，無端招惹癩蛤蟆的晦氣，「九蛙」鎮壓在台灣的龍脈寶地之上，任其作祟，才會招致厄運不斷；萬物有靈，風水龍脈並非無稽之談，中部的日月潭則是讓龍脈養精蓄銳的養龍水，以前一直被稱做龍潭，潭中水位要高，龍的氣場才會強。

日月潭中的拉魯島，有如宇宙能量的接應處，周圍的山地地形也對應著奇珍異獸，九龍在這聚首，休養生息後再出發。日月潭的龍脈相當重要，進入埔里的一個地方就叫「九龍口」，這裡出問題對整個台灣都有影響。

2023年6月民眾空拍日月潭驚見「大魚吞九蛙」的特殊奇景，楊登嵙表示，原來這是九蛙周邊設置的270度弧形觀景平台，綿延步道就像魚身，弧形平台則宛如魚嘴，而魚眼睛則是邵族風水墓，長年都有持續維護石堆；造型組合起來，從空中鳥瞰，彷彿是大魚要大口吃下前方的九蛙疊像一樣。

日月潭風景區管理處指出，整修九蛙觀景平台，為提供廣闊「賞蛙」視角，才設置成270度的弧形造型，讓遊客在任何位置都能拍到醒目九蛙。楊登嵙表示，此「大魚吞九蛙」之風水布局，可以化解「九蛙」之鎮壓、危害，讓地震及乾旱頻發之狀況減少並減輕。

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