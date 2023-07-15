台灣狗仔葛斯齊最近接連被大、小S、男星瘦子提告，近日他在大陸直播時，其師父「大陸第一狗仔」卓偉久違現身，被問到對大S的評價，卓偉說：「大S就是一個不折不扣的明星」，葛斯齊驚訝師父對大S評價這麼高，卓偉說：「你要理解我說話的意思」，表示冤有頭、債有主，替葛斯齊求情希望大、小S別告他。

先前因不堪遭抹黑，大、小S宣布對葛斯齊提告，並表示葛斯齊的言論均未查證，嚴重傷害姊妹倆的名譽，將請律師蒐證盡快提告；無獨有偶，男星瘦子也不滿遭葛斯齊和S小姐爆料不實傳聞，所屬公司本色音樂宣布：「將提出加重誹謗罪的刑事告訴」，上月底曬出訴狀，而台北地檢署也正式受理該案件。

卓偉認為大S就是不折不扣的明星。（圖／取自網易娛樂）

對此，葛斯齊大方表示：「尊重與支持，我記者職責在於查證、質疑提問、爲社會弱勢發聲，宣導正確處理方式，偶像一堆代言，開告自證清白，合理！不好意思，瘦子，有勞您了」，願意用司法來還彼此公道。近日，葛斯齊在直播中請到卓偉現身，卓偉表示，就過去跟拍的經驗，大S就是不折不扣的明星，並坦言這番話還有其他的深意。

卓偉替葛斯齊向大、小S求情。（圖／取自網易娛樂）

卓偉接著對大S替葛斯齊說話，「我支持大S和小S去告黃子佼，我反對大S和小S去告葛斯齊」，還要葛斯齊好好想想為何大、小S不告黃子佼，卻要告他？笑說：「這個古人說的好啊！冤有頭債有主」，卓偉更表示，回憶過去大S和前夫汪小菲官宣在一起後就是被他們拍到，還拍到汪小菲的舊愛張雨綺一個人去喝悶酒，葛斯齊則笑說卓偉這番話意義太深了，要理解太困難。

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