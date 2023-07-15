「雪乳戰神」郭鬼鬼和網紅馮語婷4月起不斷隔空開戰，昨（14日）郭鬼鬼突然發文跟對方道歉，坦承有女兒及脫髮等爭議事件，引發軒然大波；對此，前謎片導演圤智雨發文向她隔空喊話：「該還我一個公道」。

郭鬼鬼向馮語婷道歉之外，還列4點聲明，包括認了私密照外流，她指出減肥前醜照片外流，並非自己本意，畢竟沒人想要體態不佳時被看到，對此，圤智雨強調先前就確定照片主角就是郭鬼鬼，還放話對賭10萬，未料，郭鬼鬼藉著捐款10萬做公益，似乎要讓風波平息，如今卻改口承認私密照是真的，讓他忍不住嘲諷：「我真的覺得，她那種不服輸的個性，用自己的流量去攻擊我，硬拗，會不會太扯了」。

圤智雨不解郭鬼鬼為何突然改口承認，如今認為對方該做的，應該是先還給他一個公道，提出兩點質疑，分別是藉著捐款證明私密照是假的，那當下是否有真的捐款？算不算拿著捐款單位的名義，幫自己製造新聞？言下之意似乎沒有想要輕易放過郭鬼鬼。

郭鬼鬼向馮語婷道歉後，坦承裸照外流、有女兒、戴假髮、使用機器人軟體增加追蹤數等爭議，強調自己用跳下懸崖的勇氣發這篇文章，只為了希望所有人能接受全新的她，更說在未來的日子裡，不管是在工作、家庭、社會等方面，都會努力成為一個溫暖的存在。

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