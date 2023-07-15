氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(14日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(15)日盛行東南風，各地晴朗「酷熱」，注意38度以上「極端高溫」、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後有局部雷陣雨；迎風面花東及恆春半島，偶有局部短暫陣雨。今日各地區平地氣溫：北部25至38度，中部25至37度，南部25至38度，東部23至37度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下週三(16至19日)熱帶擾動及「季風低壓環流」(mosoon gyre)接連影響，水氣多、各地有局部短暫陣雨的機率，大氣不穩定，午後有強對流，慎防「大雷雨」及其伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。下週一起氣溫微降。下週四、五(20、21日)「季風低壓環流」西移、水氣減少，花東仍有局部短暫陣雨，午後對流減弱。

吳德榮提及，最新(15日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，在呂宋島西側的熱帶低壓，今將發展為輕颱「泰利」，朝廣東方向前進，不侵台。最新(14日20時)歐洲模式17日20時模擬圖顯示，「季風低壓環流」，偏西緩慢移動；另一擾動在台灣東北方海面，發展很有限。此外，歐洲系集模式20日20時模擬圖顯示，下週四另有熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，朝西北西前進，模式調整中，應持續密切觀察。