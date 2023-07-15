大陸央媒《證券時報》旗下新媒體「e公司」報導，隨著暑運旺季啟動，大陸A股機場航司相繼披露的業績預告，進一步為中國大陸民航業復甦傳遞信心。14日晚間，大陸南方航空、中國國航、中國東航、春秋航空、吉祥航空、華夏航空、海航控股7家A股航司集體預告了上半年業績，各航司期內業績表現均優於去年同期。其中，民營航司龍頭春秋航空、吉祥航空轉虧為盈，率先實現營利。

整體來看，7家A股上市航司今年上半年預計合計淨虧損123億元（人民幣，下同）至164億元，這一表現已同比大幅減虧。

去年上半年，上述7家航司合計淨虧損約666億元，以此測算，其今年上半年合計減虧預計超過500億元。

從業績預告看，A股上市航司中，今年上半年，大陸國有三大航司預計較去年同期集體減虧。

具體來看，南方航空上半年預計淨利潤虧損25億元-33億元，上年同期淨虧損114.88億元。南方航空表示，由於國際航班恢復較慢，大陸國內市場供過於求，人民幣大幅貶值，油價保持高位波動，公司經營壓力依然巨大。

中國國航、中國東航亦表示，受國際航線恢復情況低於預期，以及人民幣兌美元匯率波動等因素影響，公司整體仍處於虧損狀態。

中國國航預計上半年淨利潤虧損約32億元到39億元，上年同期虧損194.35億元；中國東航預計上半年虧損55億元至69億元，上年同期淨虧損187.36億元。

「減虧脫困」是大陸民航2023年發展的關鍵字。去年是大陸民航業最艱難的一年，行業各經營主體全年虧損高達2160億元，超過前兩年虧損額總合。因疫情、油價、匯率等多重因素影響，三大航2022年虧損額再創紀錄，年度淨虧損規模均在300億元以上。從最新業績預告看，三大航上半年均減虧成效顯著。

此外，民營航司龍頭中，今年上半年，主基地位於上海的春秋航空、吉祥航空均實現同比扭虧，在龍頭航司中率先實現營利。

其中，春秋航空預計上半年淨利潤為6.5億元到8.5億元，上年同期虧損12.45億元。上半年公司大陸國內航線投入可用座位公里較2019年同期增長超過40％。值得一提的是，公司客座率持續回升，2023年6月達到上半年月度高點91.32％。同時，國際及地區航線運力投放及需求也在穩步恢復。

吉祥航空預計上半年淨利潤約為5500萬元到8000萬元，上年同期淨虧損近19億元。吉祥航空表示，上半年受益於行業恢復、旅客出行需求增加，公司營業利潤扭虧為盈。另外，雖第二季營業利潤較一季度環比改善，但受第二季人民幣匯率貶值影響，第二季財務費用相應增加，因此第二季淨利潤仍然為負。

海航控股、華夏航空則實現減虧。海航控股預計上半年淨利潤虧損15億元-21億元，上年同期虧損128.37億元。海航控股表示，公司大多數的租賃債務及部分貸款以外幣結算（主要是美元，其次是歐元），且公司經營中外幣支出一般高於外幣收入，故人民幣匯率的波動對公司的業績會產生較大影響。上半年，因人民幣匯率變動，導致公司產生財務匯兌損失約25億元至28億元。

華夏航空預計上半年淨利潤虧損5億元-9億元，上年同期淨虧損9.5億元。公司表示，報告期內，民航出行需求逐漸恢復，公司運力投放逐步增加，營收規模同比增長，因此公司淨利潤虧損減少。

機場上市公司方面，上海機場7月14日晚間公告，預計上半年淨利潤為1.2億元到1.44億元，與上年同期相比，將實現扭虧為盈。上海機場稱，2023年以來，大陸民航業持續復甦向好，上海兩場主要業務量快速恢復，境內市場基本恢復疫情前水準，出入境客運航班大幅增長，公司整體營利水準穩步提升。

稍早前，7月13日晚間，白雲機場、廈門空港率先披露今年上半年業績預喜。其中，白雲機場預計上半年淨利潤1.42億元-1.74億元，實現扭虧為盈，公司上年同期虧損為5.17億元。廈門空港預計上半年淨利潤1.58億元-1.89億元，同比增幅高達1661％-2007％。

自今年初防控政策調整以後，大陸民航業恢復顯著，目前已恢復至疫情前水準。

根據中國航空運輸協會最新在2023年第二季理事單位季度資訊溝通會上的通報，今年第二季，行業安全形勢相對平穩，運輸生產持續恢復。客運方面，第二季度客運航班量與第一季相比有所上升，4月～6月客運航班總量分別為40.7萬、42.6萬和41.9萬架次。其中，大陸國內客運航班量比2019年同期增長9.7％，整體的客運航班量比2019年同期增長2.7％。

值得關注的是，當下民航業已進入傳統的暑運旺季，各大航司此前對暑運市場普遍給予了較為樂觀的預期，並穩步增投運力，以抓住暑運旺季這一行業機會。

從最新市場數據來看，今年民航暑運已實現開門紅。7月1日暑運正式拉開帷幕。航旅縱橫大數據近期顯示，7月1日至7月11日，大陸國內航線實際執行客運航班量超過14萬班次，為2019年同期的105％左右；大陸國內航線旅客運輸量超過1900萬人次。截至7月11日，暑運期間（7.1-8.31）大陸國內航司的機票預訂量超4000萬。

對於民航業來說，重要假期已成為觀察今年行業復甦進程的主要視窗。

預期隨著暑運和十一黃金周的帶動，下半年將出現兩個客運高峰，全年客運量將大幅好於年初預期，其中大陸國內客運量預計將超過2019年水準。