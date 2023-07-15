2024總統大選進入白熱化，然而國民黨總統參選人侯友宜民調表現不佳，藍營內部出現嚴重焦慮，甚至還發生黨內互打的情況。《中天新聞》YouTube頻道今（15日）凌晨再度PO出特製影片，直言國民黨每個人都在喊團結，卻每天吵來吵去，並特別放入前總統馬英九2008年的競選廣告，呼籲「大家別吵了」。影片一出，迅速感動大量藍營支持者。

《中天新聞》YouTube頻道繼6月10日PO出的「小編冒著丟工作風險想告訴侯市長，你的影片真難剪」影片，今晨再度藉影片喊出心裡話，內容放入許多藍營重量級政治人物曾說過的「團結一致」口號，直言現在卻變成每天都在吵來吵去。

該影片提到，先是國民黨不分區立委鄭麗文批侯友宜完全沒有為選總統做任何準備，侯的特性、人格特質、選舉方法跟現在的選戰格格不入，她很擔心侯市長變成砲灰。結果被台北市議員徐巧芯怒轟，「不分區立委鄭麗文你是急屁喔，沒選舉的人急屁喔」。

且藍營茶壺裡的風暴越演越烈，引發兩方陣營後續的隔空交火，該影片更是剪出，侯團隊執行長金溥聰直接拋出，「 （指換侯）就像青春痘一樣，膿包一定要擠出出來，茶壺風暴再鬧下去不能成事」一番話。

中天小編沉重喊話，大家的目標不是都一樣嗎，並將藍營人士過去提到的「民進黨下架」、「2024是最關鍵的一戰」都放進影片當中。為了讓藍營想起過去團結一致贏回總統，小編甚至別出心裁將2008馬英九競選總統時的廣告放入影片當中，送給現在的KMT，還強調「關鍵一役，大家別吵了好嗎」。

影片最後PO出前立委郭正亮近日在節目《辣晚報》的說法，他稱金小刀不用擔心723全代會之前黨內會有人作亂。郭正亮還指出，他覺得都不會過，既然如此，金為什麼還要跟鄭麗文、蔡正元對槓，「不會過之後，你不如安靜一點，等723之後黨做了決議，黨內人士行為就會開始調整，現在這些人都是被你惹起來的。」

至於藍營接下來怎麼整合。郭正亮呼籲金溥聰該學太陽，不要學北風，因為現在對槓這些人，都是以後要整合的人。得罪了蔡正元，可能會影響到內湖、南港的選票；跟鄭麗文保持好關係，搞不好未來跟前高雄市長韓國瑜的整合有好的橋樑，「723不可能成功，金溥聰要思考如何整合邱毅、蔡正元、鄭麗文三個戰將」，且金溥聰身為執行長，講出這些話讓侯友宜也會很尷尬。

對於中天小編剪出的這支的影片，藍營支持者也紛紛表示，「好感動！大家要團結，別再鬧了」、「國民黨請振作起來，團結一致勇敢往前，不要讓支持你們的人失望」、「這麼多年過去了，看了這影片還是好激動！國民黨不能再敗了！」、「小編太用心了」、「我淚流滿面」、「這廣告超級好，又令人感動，希望能重現往日榮光！」、「小編真的憂國憂民，選擇在半夜發片是不是又怕被開除」、「看了心好酸，想哭，如今的國民黨讓我絕望，為什麼有戰將不用」。