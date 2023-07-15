一名女網友分享，和男友交往了4年、同居2年，近日她發現兩人滾床單的頻率越來越少，讓她很好奇背後原因，不知道是男友膩了，還是真的單純工作很累，引起網友討論，不少人建議，原PO可以做一些小改變，買些性感內衣、變換新姿勢或是去外面開房間等等。

一名女網友在Dcard上分享，她和男友住在一起2年了，交往時間長達4年，剛住在一起的時候，兩人激戰的頻率大約是2天1次，後來甚至有一段時間每天都會1-2次，但是後來越來越少，逐漸轉變成1周1次，甚至是2-3周才1次。

女網友表示，她不知道愛愛頻率銳減的原因，不知道是男友工作很累，還是男友對這段感情喪失新鮮感了，更慘的是可能是對她膩了，讓她很困擾又焦慮。

貼文引起網友討論，不少人認為「膩了」的可能性很大，建議原PO可以做出一些小小的改變，像是嘗試過去沒有用過的姿勢，或是添購一些性感內衣等等，來重新點燃兩人之間的激情愛火。「可以買些情趣用品或是情趣內衣增加小驚喜給男友」、「可以多變換姿勢，男生是視覺動物」、「距離有時候真的會產生美，買情趣服裝道具跟內衣之類的，或是可以改去旅館或其他地方上床」。