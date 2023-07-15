桃園市一名42歲林姓男子於2021年7月至中壢某按摩工作室，以為1小時3千元可以按摩兼性交易，未料卻僅獲得按摩服務。林男一氣之下率人砸店，更逼迫小姐脫衣就範，經店方報案，警方及時抵達現場，林男等人才未得逞。經桃園地院審理，認定林男涉犯成年人故意對少年犯強制罪，判7月徒刑；期於5名共犯則各判4月至5月不等刑期。

據警方調查，林男2021年7月23日於論壇網站上發現「中壢現在服務中喔，等你約西施」之刊登廣告，後以廣告所載資訊與對方取得聯繫，相約見面提供服務。約定當日，林男攜員工潘男一同前往按摩室，二人心裡預想包括與小姐進行性交易，於是付費3千元，卻不想僅受小姐按摩服務1小時。

事後，林男一氣之下找來江男、陳男、康男、廖男4名男子，以及一名田姓少年，率眾返回按摩店算賬，除了扔擲雞蛋，按摩店上萬元裝潢，屋、內外的監視器鏡頭亦同時遭受破壞。

期間，林男等人甚至圍堵小姐，並以台語命令她們將衣褲脫掉。所幸警方獲報後及時抵達現場，當場將林男等7人逮捕歸案。林男坦承犯行，稱店家不老實在先，他感覺被騙方才憤而率人砸店，並表示讓小姐脫衣不過是氣頭話，並無其他目的。

經桃園地院審理，鑒於林男等人事發當下圍堵的按摩小姐中有一名未成年少女，因此認定林男行徑屬成年人與少年共同故意對少年犯強制罪。法官審酌，考量林男犯罪情節、犯後態度與前科，最終判他7月徒刑；其餘人等則依同罪分判4月至5月不等刑期。

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