國民黨總統參選人侯友宜民調不佳，黨內陷入「換侯」茶壺風暴，不分區立委鄭麗文直接點名要前高雄市長韓國瑜出馬，引來侯競辦執行長金溥聰痛批動機不單純，日前更以「青春痘的膿包一定要擠開」暗酸。台北市議員游淑慧對此無奈表示，她前陣子也遭黨內立委罵，但她選擇吞下去，畢竟與民進黨吵才有意義，她語重心長喊「一人少說一句是會怎樣？」

針對金溥聰、鄭麗文互槓一事，游淑慧昨（14）日在政論節目《新聞大白話》中無奈表示，侯友宜之前民調低可說是受餵藥案影響，但她透露，近期基層已不解國民黨到底在幹什麼，都已經推出總統人選，卻發生立委罵競辦、競辦罵立委的情形。

對此，游淑慧語重心長喊話「一人少說一句」，並透露李德維、鄭麗文前陣子也把她罵一頓，但她卻選擇吞下去，並強調她若遭民進黨罵絕對不會吞，這樣吵才有意思，若在國民黨內部一直回嘴，就會成為民進黨消費的對象、政論節目不斷談的話題。

游淑慧認為選戰已失焦，大家不去談政策、檢驗執政問題，反而討論誰是膿包等很無謂的事，並直呼「一人少說一句是會怎樣？是會怎樣呢？會憋死嗎？」她強調，金、鄭都是黨內大人物，一定要說出來彼此傷害才開心嗎？

游淑慧坦言，或許會有人趁選舉對侯友宜報老鼠冤，但若其團隊也趁機有仇報仇，就殺不完了。游淑慧認為，要選舉身段就要軟，且是包括候選人等所有團隊都要軟，若團隊的人在外面一直殺，帳最後還是會算在候選人身上。