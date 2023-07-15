美國教育部今天表示，總統拜登政府將免除逾80萬4000名借款人共390億美元的學生貸款，這是對「收入驅動型還款」計畫的「修正」結果。

路透社報導，教育部指出，借款人若每月已依據「收入驅動型還款」（income-driven repayment, IDR）方案償付貸款達20年或25年，將有資格獲得豁免。

「收入驅動型還款」計畫針對低收入借款人的支付要求設定了上限，並在一定年限後免除他們的剩餘債務。

拜登透過聲明表示：「這些借款人將加入我的政府過去兩年提供救濟的數以百萬計人行列，在我執政期間已為超過300萬名借款人減免了逾1160億美元貸款。」

教育部長卡多納（Miguel Cardona）說：「長久以來，借款人都被一個有缺失的系統忽略，這個系統無法準確追蹤借款人獲得豁免的進度。」

拜登曾說，由於最高法院擋下他免除數千億美元債務的計畫，他要訴諸新措施來提供學生貸款救濟。

教育部已啟動一套「規則制定」監管程序，以推行拜登的4300億美元貸款減免計畫，預計需要花上數月時間。