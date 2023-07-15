好萊塢真人版電影「芭比」出現疑似繪有中國南海「九段線」主權聲索的地圖，遭越南禁映。但菲律賓總統小馬可仕說，電影中地圖只是虛構的，「芭比」在菲律賓上映沒有問題。

菲律賓電影電視審查分級委員會（MTRCB）對「芭比」（Barbie）進行審查後，同意這部電影在菲國商業上映。

菲律賓總統通訊辦公室表示，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天在北薩馬省（Northern Samar）出席活動時說：「這是一部好電影，至少他們是這麼說的。」

至於電影中的「地圖」被認為繪有中國聲索南海主權的「九段線」，小馬可仕說：「當然，他們指的是被畫出的邊界線。對此我想說，你們期望什麼？這是虛構的（地圖）。」

菲律賓新聞社（PNA）報導，菲國參議員杜連迪諾（Francis Tolentino）因「九段線」地圖爭議，先前要求電影電視審查分級委員會禁映「芭比」，但委員會審查後表示：「全盤考量後，禁映『芭比』沒有依據，因為跟『壞壞萌雪怪』（Abominable）和『秘境探險』（Uncharted）等電影相較，這部電影沒有明確或直接描繪『九段線』。」

「壞壞萌雪怪」和「秘境探險」分別於2019和2022年因出現「九段線」地圖遭越南和菲律賓禁映。

菲國外交部12日發表聲明說，仔細審查「芭比」電影後，他們認為爭議畫面中的線條「只是在想像的世界地圖上描繪了一條虛構的路徑」。

菲律賓電影電視審查分級委員會表示，他們將「繼續維護菲律賓人民的最大利益。為此，我們將向所有電影製片人/製作人/發行商發出嚴厲警告，委員會將繼續制裁、禁止或禁映以任何形式描繪『九段線』的電影」。

菲律賓、中國、台灣、越南等各方在南海存在主權爭議。菲律賓、越南、馬來西亞等國都反對北京聲索南海主權的「九段線」。（編輯：張芷瑄）