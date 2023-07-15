新北市淡水警分局為防止青少年暑假期間沈迷手機遊戲及交友軟體不慎遭遇詐騙，為加深印象，特地邀請八點檔「加油喜事」當中飾演父女的演員李興文、臧芮軒一起拍攝反詐騙宣導影片。

「報告班長」李興文拍攝反詐影片化身偵查隊長。(淡水分局提供)

淡水警方有鑑於詐騙案件層出不窮，除了透過各項偵防作為強力查緝、打擊詐騙集團外，也積極與各種方式宣導反詐詐騙，日前曾與藝人王上菲、「浩角翔起」的阿翔攜手合作拍攝短片，透過社群媒體、YouTube影音平台多元管道傳遞反詐騙能量。

淡水分局再度推出以「假交友愛情詐騙」為主題的反詐騙短片，並邀請當紅八點檔「加油喜事」連續劇當中飾演父女的演員李興文、臧芮軒一同拍攝，2人在劇中化身刑事幹員，與警員一同飆戲、尬演技，用淺顯易懂且貼近民眾的日常生活融入「識詐、反詐」新知。

淡水分局長陳保緒呼籲，冒用帥哥美女照片，誘騙匯款、購買遊戲點數等，幾乎都是詐騙集團手法、若遇類似情況，應立即撥打165反詐騙專線或110報案電話，以尋求協助或諮詢。