據美國之音引述路透14日報導，3名消息來源透露，中國金融監管機構正在籌備一個特別研討會，邀請全球一些最大的投資公司參加，會議計畫下周五在北京舉行。會議重點在了解以擁有美元計價資產的投資公司目前在中國所處的狀況，以及它們所面臨的主要挑戰；還有如何在地緣政治局勢緊張和經濟嚴重疲軟之際，鼓勵外國投資者繼續向中國這個世界第二大經濟體投資。

報導稱，就在這次研討會召開之際，全球投資者和銀行不斷發出警告，人們對中國經濟前景的信心正在減弱。中國疫後經濟復甦正在失去動力，美中關係因國家安全問題而持續惡化，其中包括台灣問題、美國對先進技術出口的控制和中國國家主導的產業政策等。

消息來源表示，舉行這種議題明確、涉及投資中國的全球基金經理面臨的各種挑戰的會議不同尋常，它反映出北京對提振外國投資者信心的急迫心情。

消息人士說，參加研討會的人包括：私募股權（PE）公司（即普通合伙人GP）等大型中外基金管理公司，投資者或包括主權財富基金和養老基金在內的有限合伙人（LP）。中方將鼓勵與會者就如何應對他們在中國遇到的業務挑戰提出建議、分享他們對經濟前景的看法。

消息人士還表示，全球基金可能會派出駐中國的高級管理人員參加會議，不過有些高管人員將專程飛往中國，參加研討會。

報導稱，因受新冠疫情封城措施的拖累，中國經濟2022年僅增長了3％，這是過去幾十年來中國經濟出現的最差表現。今年年初，中國當局突然取消了這些抗疫措施，引起經濟的短暫反彈。但是反彈很快就失去了動力。其主要原因是政策的不確定性增加和中國與美國和西方發達國家之間的關係日趨緊張。

報導引述一些消息來源說，中國監管當局在過去的一年中對中國的民營企業，特別是科技企業展開嚴厲打壓，這給私募基金和投資者對投資回報前景的評估和投資機會的減少，產生了嚴重的負面影響。他們正在調整其中國戰略。例如加拿大第三大養老基金--安大略省教師養老金計劃 (OTPP)今年一月表示，將暫停其對中國私人資產的直接投資。

消息人士說，中國證監會副主席方星海將會在這次研討會上發表講話。不過，證監會沒有證實路透的詢問。此外，研討會的組織者是中國證券投資基金業協會。該機構也沒有答覆路透的詢問。

報導稱，最近幾個月來，中國的經濟數據令人失望，導致MSCI中國股市指數同比下跌2％，大大低於全球股市15％的漲幅。人民幣也一直在8個月的最低點上下徘徊，迫使一些投資者放棄了他們的中國投資策略。

行業追蹤機構Preqin（睿勤）的數據顯示，專注中國業務的風險投資和私募股權公司今年上半年的資金（以美元計價）籌募工作遭遇了十年來最差的情況。籌資金額只有55億美元，遠低於2021年同期的276億美元。

報導引述香港經濟研究機構東方資本研究院（Orient Capital Research）的董事總經理安德魯·科利爾表示，中國當局以國家安全名義對企業實施的打壓、對科技行業進行的嚴厲整肅和對外國人展開的嚴密監控等做法，都讓全球企業相信該是他們離開中國的時候了。

「現在經濟急速放緩，中國當局就發起了新一輪的魅力攻勢，試圖勸說外國人回來。」科利爾認為，這些措施可能「來得太少，太遲了」。

上周中國有關當局釋放訊號，對科技行業的整肅已經以對螞蟻集團和騰訊的罰款而告一個段落。中國當局釋放的另外一個訊號是，中國總理李強在本周三會見了阿里巴巴的雲端計算部門和美團等公司的高管，敦促他們為支持中國經濟復甦做出更多的努力。