盛傳俄羅斯正在研製S-550防空系統

兩年前，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在一次記者會中意外披露，總統普丁很重視國內防空和飛彈防禦系統的進展，當時他不經意地提及S-350、S-500，甚至還有前所未聞的S-550。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）14日報導，S-350 和S-500中程防空系統在軍事界已是眾所周知，但S-550卻只在記者會中暗示過。然而，最近俄羅斯媒體卻開始大幅報導，S-550 系統的研製已經展開。

儘管數度延遲，但早自2020年起，俄軍就開始部署S-500「普羅米修斯」（Prometey）防空系統。最初專家推測，S-550 可能是 S-500 的較短程衍生系統，類似S-350是和S-300及S-400等較長程系統互補的中程飛彈般。

然而，俄羅斯技術國家集團總裁車梅佐夫（Sergey Chemezov）在杜拜航空展（Dubai Air Show）中說，S-550是設計來偵測並攔截彈道飛彈的，射程比S-500更遠。他並證實，相關實體零組件已經打造出來。

目前俄方的共識在於，S-550將是以戰略防禦為重心的機動系統，預料可防禦洲際彈道飛彈。最近軍事專家李托夫金（Dmitry Litovkin）告訴塔斯社，S-550將是S-500的加強版。而不具名的消息人士則告訴官媒俄羅斯新聞社（RIA Novosti），S-550是S-500防空系統的衍生型，專門用來執行反飛彈和太空防禦任務。

雖然眾說紛紜，但種種跡象顯示，S-550可能是S-500反飛彈防空系統的獨立加強版。據俄新社的消息人士說，S-550是第一款能可靠攔截洲際彈道飛彈的道路機動系統。他們甚至斷言，它的性能超越美國的終端高空防禦飛彈（Terminal High Altitude Area Defense，簡稱THAAD或薩德）和裝備SM-3 Block llB飛彈的神盾系統。

據塔斯社說，S-550最快可能2025年服役。不過，別把話說死還是比較好。畢竟最初S-500預計要在2016或2017年交付，但卻數度延遲。