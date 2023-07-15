酒莊葡萄園負責人譚華光說明工研院「智慧光源模組」，可延長葡萄的光合作用時間。（羅浚濱攝）

工研院研發的油電混合「葡萄噴藥車」，可在100公尺以上距離進行遙控。（羅浚濱攝）

工研院研發的油電混合「葡萄噴藥車」，讓載重500公斤的無人車進行藥劑噴灑。（羅浚濱攝）

工研院展示「生態資材數位預控生產設備」模型，能將廢棄的葡萄枯枝剪葉，轉化為機能型生物炭及醋液。（羅浚濱攝）

工研院為提高國內葡萄產能效益，研發油電混合「葡萄噴藥車」，可減輕葡萄農體力負擔，「智慧光源模組」可延長葡萄的光合作用時間，「生態資材數位預控生產設備」更能將廢棄葡萄枯枝廢藤，轉化為機能型生物炭及醋液，這3項科技農工技術證實能增進葡萄產值，省工節能又減碳。

工研院中分院經理柯文清指出，葡萄農為減少病蟲害，都要用人力噴藥，耗時又費力，研發的油電混合「葡萄噴藥車」，可在100公尺以上距離進行遙控，讓載重500公斤的無人車進行藥劑噴灑，且噴桿能調整高度，輔以螢幕顯示可做到精準噴藥，1分地約15分鐘即能完成噴灑工作，提高農民產能與效率。

工研院更研發「智慧光源模組」可調式性補光技術，燈具內的智慧電路，可配合葡萄各生長其間所需要光譜與光強度進行調整，360度零死角照明，能延長葡萄的光合作用時間，促進葡萄生長發育，調節產季，比傳統光源補光方式可節省50％以上的電力。

葡萄園每年會產生大量的葡萄枯枝廢藤，傳統焚燒處理不符合減碳趨勢，也成農民最困擾的難題。柯文清指工研院打造「生態資材數位預控生產設備」，能將廢棄的葡萄枯枝剪葉，轉化為機能型生物炭及醋液，不僅減碳，還可再用回葡萄園進行驅蟲抗病，調整土壤體質。

彰化縣二林鎮2003年成立的鵬群頂酒莊，栽植近百種葡萄品種，負責人譚華光希望能找到處理葡萄藤循環永續的解方，透過二林鎮公所找到工研院科技農工團隊，將這3項帶動農產品升級的技術進行場域實驗，證實都達到很好的成效。

譚華光感謝工研院的技術協助，讓酒莊葡萄園有如「露天葡萄博物館」，成為二林鎮減碳酒莊的先鋒，遊客拍照打卡猶如置身於法國普羅旺斯，二林鎮公所也研擬導入「生態資材數位預控生產設備」，以解決廢藤處理問題。

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