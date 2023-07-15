《ESPN》記者麥克曼納明15日爆料，隨著20歲小將克里斯提在拉斯維加斯夏季聯賽表現相當出色，且有可能在新球季取代已經離隊的隆尼沃克位置，這完全刺激到兩名想要積極卡位的湖人球員提前投入訓練，那就是剛簽兩年463萬美元合約加盟的雷迪許，以及續約3年5100萬美元的八村壘。

「克里斯提在拉斯維加斯夏季聯盟引發熱議，他拿下場均20分、6籃板，三分命中率高達5成5，他現在的投射能力比大學進步，」麥克曼納明表示，「湖人確實失去爆發力出色的隆尼沃克，所有人都記得沃克面對勇士比賽表現出色，現在湖人打算讓克里斯提占據沃克的上場時間了。」

麥克曼納明也放話自己看到雷迪許與八村壘在拉斯維加斯開啟早期訓練了，目前雷迪許跟隨湖人助教詹特訓練，八村壘則跟另一名湖人助教菲爾漢迪一起練球，甚至麥克曼納明訪問湖人總教練漢姆，「漢姆告訴我，湖人將在賭城打造一個項目，這只是早期階段，等著看後續成果吧。」