56歲王祖賢過去被封為「亞洲第一美腿」、「亞洲第一美女」，更以《倩女幽魂》走紅全亞洲，2004年她拍完電影《美麗上海》後全面息影，近年定居加拿大常被網友野生捕獲，最近又有人在當地超市遇到王祖賢一身輕便亮相，粉絲見到她驚訝落淚，王祖賢貼心獻上安慰，但被問可否合影？王祖賢雙手合十說：「阿彌陀佛，已經很多年不合影了，謝謝」。

近日有網友再度分享在多倫多的超市偶遇王祖賢，指她本人比想像中矮了一點，難得見到女神，網友忍不住激動落淚，說：「我是看著妳的電影長大的」，王祖賢邊安慰也祝福對方，網友大讚王祖賢多年過去還是很好看，王祖賢也反誇網友也很漂亮，但被問合影，王祖賢婉拒了。

網友在多倫多超市遇到王祖賢。（圖／取自網易娛樂）

網友說，王祖賢相當低調，「她叫我不要告訴別人她是王（祖賢）」，看來不想被其他人打擾。而王祖賢2016年為了父親告別式回台灣時，曾面對鏡頭表示自己很感謝大家都沒有忘記她，「我想說的就是，關心我的朋友們，不要為了不實的報導為我抱不平，這些我都放下了，沒關係」，自己對於過往都放下了，也會一心修佛替大家祈禱。

網友分享遇到王祖賢經過。（圖／取自網易娛樂）

至於是否可能復出？王祖賢坦言當年拍戲時已經盡了全力，「我已經把最美好的留給觀眾朋友了，這樣就足夠了，那段時間我真的很盡力把我最好的一面留給大家了，所以不會再出來演戲了。」而傳聞她淡出影壇多年，將存款都投資在房地產，資產達300億，因此才能不愁吃穿，勇敢道別鎂光燈專心過平凡生活。