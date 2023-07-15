伊內絲庫與WNBA總裁合影。（美聯社）

Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) just set the all-time record for NBA or WNBA with a score of 37 PTS in the FINAL ROUND of the #Starry3PT Contest to be crowned the NEW 3-PT CHAMPION 🏆 | @starrylemonlime pic.twitter.com/YcGy3fDfBq — WNBA (@WNBA) July 14, 2023

美國職籃女將伊內絲庫（Sabrina Ionescu）改寫了WNBA三分球大賽紀錄，她在決賽輪投出驚人的37分（27投25中）勇奪冠軍，這是史上最神準的演出。伊內絲庫說：「我只是專心一顆一顆投，我不確定投丟幾顆球，但我知道應該不多，我為此進行大量訓練並且能夠在今天展現成果。」

伊內絲庫的第一顆球就失手了，不過她選擇的左邊45度角Money balls全數投進（每顆2分），弧頂兩側的兩顆Starry balls（距離籃框特別遠，每顆3分）她也投進，她第2次投丟是在右邊45度角的Money ball，所以在滿分40分之中拿下37分，這也是NBA在2020年三分球大賽改制以來的最高紀錄。

NBA的三分線比較遠，弧頂為7.24公尺，女籃依照FIBA的標準為6.75公尺，NBA例行賽平均三分球命中率36.1%，仍贏過女籃34.6%命中率。此外女籃的比賽風格也一樣是愈來愈偏重三分火力。

伊內絲庫身高180公分，生涯4個球季皆效力紐約自由人隊，本季投籃命中率僅39.7%，但三分球命中率高達44.6%，場均16.4分、5.8籃板、5.1助攻。

三分球大賽首輪最高分是西雅圖風暴隊後衛惠康（Sami Whitcomb）投出的28分，伊內絲庫以26分晉級。決賽輪伊內絲庫以37分大差距擊敗惠康的24分。WNBA的4屆三分球女王奎莉（Allie Quigley）本屆未參賽，她上屆投了30分。