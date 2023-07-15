目前正值酷暑，不免讓人覺得心情滯悶，營養功能醫學專家劉博仁表示，研究發現，當人憂鬱、焦慮時，在森林走路這一運動可增加人體自然的抗癌能力，原因是因為森林帶有負離子與芬多精，前者可活化細胞、改善大腦皮質功能等功能；後者具有穩定情緒、降低氣管發炎等作用。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，當人感到憂鬱、焦慮時，走路是一個頗佳的治療方式，尤其是在森林中漫步。一項針對森林中短暫漫步對心理狀態的研究，受試者為平均21.7歲的585人，在比較約15分鐘穿越森林與都市二種不同路線後，研究發現，在森林中步行可明顯降低憂鬱、焦慮、憤怒、疲勞、迷茫、敵意等負面情緒。此顯示，在森林中漫步對於心理素質的重塑、復健有極大的益處。

他表示，另一研究指出，運動加上森林療癒（forest therapy），更有助提升免疫能力，該篇研究是針對森林療癒對於免疫細胞的影響研究。研究者從日本東京的3間大公司選擇12名年齡介於37~55歲間的健康男性受試者。

受試者在3個不同的林場中度過三天兩夜的旅行。第一天，受試者下午在林場步行2個小時；第二天早上和下午分別在兩個不同的林地裡走了2小時。經過抽血檢測發現，91%的受試者在旅行後都表現出更高的自然殺手細胞活性，平均增加了約50%。由此可知，癌症細胞治療當中的自然殺手細胞治療，竟然可透過森林療癒達到自然增加自然殺手細胞的效果。

劉博仁表示，森林療癒能提供上述好處，主因森林中有富含負離子的乾淨空氣與芬多精。負離子因帶有負電荷，可與空氣中的灰塵、懸浮微粒結合而沉降地面，且負離子具有活化細胞、改善大腦皮質、改善自律神經失調的效果。而芬多精是林木為了自我防禦，抵抗細菌黴菌、降低動物昆蟲寄生或啃食所釋放出來的有機化合物，具有穩定情緒、降低氣管發炎等作用。