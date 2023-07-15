據美國之音報導，美國加州旅遊局和紐約市旅遊局在未來幾周內將開啟中國銷售之旅，在8月和9月進行自疫情爆發以來首次赴華招攬生意，吸引中國遊客到美國旅遊。美國品牌總公司綜合營銷高級副總裁斯塔西·梅爾曼表示：「中國對美國的需求非常高，但是目前航班的容量實在有限」。

目前美國與中國之間的每周航班數量為24班，遠低於疫情前的每周約350班，原因是美中關係緊張以及航空公司對使用俄羅斯領空的擔憂。

報導稱，在新冠疫情爆發前，中國是美國第五大旅遊市場。根據美國國家旅遊與旅行辦公室的數據，2019年有超過280萬中國遊客到訪美國。可是由於航班限制，今年預計有84萬9000名中國遊客赴美國，僅為疫情前水平的30％。

波士頓旅遊局發言人表示，美中關係惡化恐影響旅遊貿易，尤其是現在連海南航空公司從波士頓到上海和北京的直飛航班何時恢復都難以確定。北京攜程旅遊朝陽門市負責人趙金通說：「目前赴美遊客的簽證排期已到9月份，並且美國只能落地成團，國內不允許組織赴美旅遊團」。

中國遊客期待來美旅行

報導引述甘肅蘭州民眾李玉茹表示：「7月份我剛從美國回來，旅遊線路是從舊金山坐郵輪到加拿大，途中看到了冰川，感覺很震撼，以前孩子小，要在家幫忙接送，現在孫女上高中了，我也解放了，還希望再去美國看一些自然風光，比如1號公路和黃石公園，都是很嚮往的地方，美國自然風光吸引人的地方很多，一次兩次都走不完，很期望下次再去」。

天津民眾周小然說，他周圍想去美國旅遊的人很多，老年人想去看看，年輕人更想去看看。「我們同事大多是一些有知識和文化的年輕人，大家都希望兩國關係好，能自由地交流和交往，有的是有希冀和需求，想去看看美國到底怎麼樣，有一陣子中美關係非常好，我也是前幾年申請的10年旅遊簽證，計畫年底放假的時候去美國旅遊，這次目的地是西海岸，打算到洛杉磯之後報一個當地的旅遊團，這樣比較省心省力。我期望兩國關係正常化，不要受政治的影響。」

廣州市民張俊豪說，之前他申請過2次美國旅遊簽證均被拒簽，現在工作太忙了有機會再說。

之前2次是有機會和時間，自己也想去，但簽證沒辦下來就擱置了。「我是一名帶貨主播，由於工作性質經常看一些視頻，網上傳播很多消息說在美國隨便抓中國公民，對中國人限制特別多，入境的時候還會懷疑是不是間諜，這個不行那個不行，覺得很亂不知道真假，想得到真實可靠的消息很難，之前沒去就主要是受新聞影響不敢去，感覺很嚇人。」

洛杉磯旅行社期待遊客到來

洛杉磯美國亞洲旅行社出境旅遊部門副總經理Frank Lee說：「大家都在引頸期盼，但目前只聞樓梯響，不見人下來，什麼都沒看到，中國旅遊人口數量龐大，全世界旅遊中國人貢獻很大，作為旅行社我們希望至少恢復到2019年疫情前的光景，事實上中美旅客往來從2018年貿易戰開始就在逐漸減少，2019年還算可以，2020年就結束了。2016年之前非常好，我們公司每一部旅遊巴士上有50個座位，70％都是中國遊客，數目非常驚人」。

Frank Lee稱，美國旅遊局的中國銷售之旅是民間行為，跟政府的招攬行為是兩碼事，旅行社期望客人越多越好，但目前簽證有阻礙，航班也沒有恢復，來美國的機票價格高的嚇人，現在的價錢以前可以買商務艙，但依舊一票難求。

洛杉磯幸福假期經理Darlene Yeung表示，她感覺接下來來美國的中國人不會很多，因為美國消費對中國老百姓來講還是挺高的。「前幾天我接待了一個男遊客，他問我為什麼這邊東西那麼貴，因為他是用人民幣換美金，並且最近來美國也不是很容易，檢查的很厲害，近幾年我看到過客戶在洛杉磯機場被遣返的，以前沒有過。現在我們接觸的很多老客戶消費標準都下降了，中國客戶中除了做生意的還有錢花，老百姓好像沒有什麼錢花，現在做生意的那些客戶都很少買商務艙，消費水平在下降。美國也有很多商店和餐館倒閉，以前很多人要買的東西，現在就不買了，我很希望旅遊市場開放，但又不知道開放後會是什麼樣子。」

報導引述洛杉磯文美留學咨詢總監Michael Wan觀察：「整個川普時期中美關係不好，我們的研學營、學校參觀訪問團的留學生數量下降嚴重，2022年來美國的中國留學生人數已被印度超越，主要原因一個是航班問題，一個是簽證問題。目前旅遊簽證已排到9月份，很多人想來很難，除非有10年旅遊簽，可以直接過來，夏季那些沒有簽證想新來的，旅遊簽證根本拿不到，留學簽證還稍微好一些。」

Michael Wan希望未來能夠多一些生源，期待布林肯訪華後達成的共識能實現，雙方增加航班，此前由於俄羅斯不允許美國使用領空，美國只能繞飛太平洋，導致中美兩國商業公司飛行成本不對等，目前中國想增加國際航班，承諾也飛太平洋，來增加兩國之間的直飛航班。

報導稱，儘管美中兩國旅遊界都熱切期盼能有更多的中國遊客訪問美國，但是中國政府卻不斷潑冷水。

中國外交部領事司在外交部「領事直通車」微信公眾號10日發佈消息稱：「一段時間以來，美國槍枝暴力和針對亞裔歧視事件頻發，美國以各種藉口對入出境美國的中國公民滋擾盤查，近來還惡意抹黑中國追逃追贓工作，不惜動用司法手段任意拘捕中國公民，還在芬太尼問題上甩鍋推責，『釣魚執法』、跨國綁架誘捕起訴中國公民，嚴重威脅中國公民人身安全。外交部領事司和中國駐美使領館提醒在美中國公民密切關注當地社會治安形勢，加強自身安全防範。臨時赴美人員應提高警惕，提防落入美陷阱及誘捕圈套。」

報導引述總部位於美國首都華盛頓的市場信息調研機構「早晨諮詢」（Morning Consult）本周發佈的一份針對中國旅遊者的調查報告稱，中國成年人中，有52％的人表示有興趣出國旅行，這一數字比去年增加了24個百分點。雖然他們對休閒旅行的興趣有所增長，但他們想去的地方卻發生了變化：越來越多的人對訪問中東和北非感興趣，而對去北美旅行的興趣則少得多。

「早晨諮詢」說，地緣政治造成的緊張局勢正在影響中國遊客的出行意願：近半數中國成年人表示，如果中國與另一個國家關係惡化，他們將不會考慮前往該國旅行。中國與西方國家的關係，尤其是與美國的關係，在過去一年中日益緊張，這也導致了人們對前往北美的旅行興趣下降。截至今年6月，大多數中國成年人表示，他們預計未來12個月美國和中國之間的軍事和經濟緊張局勢將進一步惡化，分別為52％和58％。