曾莞婷（後排左二）感性表示很開心上節目做公益種善因。（衛視中文台提供）

女星曾莞婷在《神秘五金行》的任務即將告一段落，但離開前一刻都沒鬆懈，堪稱五金行店裡最強招財貓，只要有她在店裡，參觀店裡、買東西、吃麵的人潮就是不斷，還有粉絲專程來朝聖送上手寫卡片，讓曾莞婷忙著做公益之外，也被粉絲的心意所溫暖。

但身為客座嘉賓曾莞婷結束任務離去前，心裡總牽掛著日前不知道誰送來拜託修理的腳踏車，加上貼附的字條夾雜中文與注音，讓曾莞婷直覺應該是小朋友送來的，無論如何都得處理完這件事，才能安心離開。於是曾莞婷在王彩樺的陪同下，牽著壞掉的腳踏車往腳踏車店走去，沿路曾莞婷不只拜託王彩樺一定要把腳踏車送到主人手上，既溫柔又霸氣地說：「費用都算我的。」就算自掏腰包也要把這件事做好，超貼心舉動讓王彩樺好感動。

曾莞婷也感性地說來《神秘五金行》節目很有意義，讓自己多種一點善因。不過難得曾莞婷出現在大馬路上，民眾看到馬上把握機會，送飲料、求合照絡繹不絕，短短不到300公尺的3分鐘路程，光拍照就花了快5分鐘，顯見她的高人氣，女神曾莞婷無時無刻都心懸公益，趁機宣傳大家要記得到五金行隨喜做公益。

日前合夥人們達成共識，14天內至少要賺到22萬8866元的目標金額，為了完成目標，温昇豪跟蔡昌憲決定努力「擴大業務」，帶著五金行名片到安平老街各家店發送，希望增加業務機會，早日達標。兩人難得合體除了順利招攬到門市修繕工作外，店家聽到是為了公益，也大方提出捐出店門週六一日營業額，大方動員EMBA學長姊一起共襄盛舉，但要如何拉高當天營業金額就得看合夥人的魅力了，讓兩人直呼壓力好大，回去還得跟其他合夥人討論後續如何處理。

沿途商家看到温昇豪跟蔡昌憲也熱情招待冰淇淋、飲料，兩人邊逛邊吃好不愜意，由於節目拍攝時正值農曆年前，逛到某家公益彩券行時，他第一眼就相中2000元的刮刮樂，在温昇豪提議下共買了2000元的一張以及500元的四張，兩人一頓用力猛刮後，小賠700元，兩人心想至少要賺個100元回去才能交代，於是決定再來一次，沒想到還是不如預期，温昇豪只好自我安慰說：「我們也是在做公益。」