許多店家擔心門口被亂停車，會放上「禁止停車」的告示，不過一名網友日前在南部看到有店家設立告示牌，上面寫著「嘉美蕩停掐」5個字，跟著念一遍才發現是台語「這不能停車」，吸引5.8萬人回響，不過也有網友覺得台語這樣寫不妥，正確應為「遮袂當停車」，意外引起論戰。

一名楊姓男網友在臉書「路上觀察學院」貼出照片，店家在門口放了一個告示牌，上面寫著「嘉美蕩停掐」5個字，原PO發文笑說「南部地方的語言精髓，處處都有趣！」

這張照片吸引5.8萬人按讚，許多網友笑說「完全神翻譯」、「每次看到這種都會很認真的念一次」、「這裡不能停車，我竟然看得懂」、「名字叫『嘉美』的應該可以停吧，嘉美專用車位！」

這篇趣味貼文也讓網友認真起來，「遮袂當停車，補充台語正字」、「台語這樣寫不怎麼好」、「這種照讀音配字看起來很有趣，反過來說其實就是台語文盲，有點哀傷」、「寫一下台語正字有那麼難嗎？」

也有人認為「真的不懂為何台羅派可以接受用羅馬英文去拼出讀音，卻不能接受用其他文字去拼出讀音？這不是在考筆試欸，看得懂就好ok？」