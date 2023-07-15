香港男星黃百鳴以電影《開心鬼》系列走紅，名氣在當年相當響亮，日前有人在台灣街頭巧遇黃百鳴，立刻曬出他的照片在PTT詢問：「大家還記得他嗎！？」勾起無數粉絲滿滿的回憶。

網友在PTT以「大家還記得他嗎！？」為標題發文，寫下：「有人還記得這位香港藝人嗎？上上週到信義區吃酸菜魚，遇到的原本跟老婆還懷疑一下，結果跟上去立馬發現就是這位演員，大家還記得他嗎！？」並附上對方照片，只見正是以電影《開心鬼》系列走紅的黃百鳴，穿得西裝筆挺，77歲看起來仍舊精神奕奕，身體也相當硬朗，唯一有變的就是臉上出現許多歲月的痕跡。

黃百鳴飾演《開心鬼》一角相當討喜。（圖／曾狄先森微博）

此文一PO出後，勾起無數粉絲回憶，紛紛留言：「保養真好，80歲左右了吧」、「真正的開心鬼放暑假」、「真香港電影的全才，自編自導自演」、「開心鬼黃百鳴，在目前香港演藝圈輩份算最頂的人物了吧」、「台灣電影搭錯車的編劇之一」、「朱榜眼」、「小時候看他的電影長大」、「是人都該知道他」，還有人直接說出他在電影中的台詞：「天官賜福，百無禁忌」。

黃百鳴近年已經推居幕後，過著頤養天年的生活，先前在微博PO文「今年最後一次出海」，還曬出半裸照，沒想到還有著若隱若現的6塊肌，身材可以說維持的相當好，讓所有人驚訝不已。