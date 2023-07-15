天兵夫婦。一對家住桃園的甘姓夫妻，本月初一起南下台中逢甲夜市商圈玩樂，未料將身上錢花光，但夫妻倆為了購物，竟然在停車場附近埋伏，見1名年輕女子開車離開停車場時動手行搶，當場搶走車上手提包後得手現金1000餘元，隨後開車北返，警方獲報後立刻掌握兩嫌行蹤，北上將甘姓男子及黃姓妻子逮捕，經移送地檢署後被依搶奪等罪等，遭法院羈押。

適逢暑假，加上近日加碼推出多項刺激消費措施，逢甲鬧區亦吸引許多鄰近縣市出遊逛街民眾觀光消費。警方調查，這對夫妻疑似花光身上現金後，起心動念搶奪他人錢財，在停車場附近隨機挑選下手目標，趁被害女子駕車感應離場疏於防備之際，搶奪包包得手後即迅速搭乘接應機車逃逸。

臺中市第一分局接獲報案民眾當街遭搶，立刻成立專案小組查緝追捕，並報請臺中地檢署指揮偵辦，迅速在7小時內北上緝獲夫妻檔搶嫌到案。

經調查，該2名犯嫌製造斷點逃逸，仍然躲不過警方建置綿密電子城牆監視器之法眼，經擴大過濾辨識監錄影像，迅速在4小時內掌握2名犯嫌身份，鎖定落腳處後，專案小組成員立即北上至犯嫌租屋處巷口埋伏，趁深夜犯嫌放鬆戒心欲外出時，立即衝上前逮捕歸案。

分局長吳燕山呼籲，不法之徒勿心存僥倖，只要敢至臺中犯案，必秉持「有案必破且速破」之原則，針對各類治安案件積極查辦、絕不寬貸，營造宜居宜業宜遊的良好環境；另亦呼籲民眾應小心保管好自身財物，如遇搶奪、強盜案件，應保持冷靜，並記下車號與歹徒特徵及逃逸路線，立即報警並提供線索，讓警察能於最短時間，循線追緝犯嫌。