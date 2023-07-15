棒籃雙棲的啦啦隊女神瑟七承認有遭受過團員耍小手段搶C位。（Up直播提供）

台啤啦啦隊的羚安也爆料曾因為資深團員私下喬站位而吃悶虧。（Up直播提供）

由Up直播製作的辛辣性談話節目《藝外爆紅》，以邀請時下話題人物對決酸民獲得網友關注，日前節目組請來了在職棒統一獅和職籃攻城獅擔任啦啦隊的瑟七及台啤啦啦隊的羚安（原名纁曖），與主持人張立東大聊啦啦隊圈的宮鬥秘辛和淺規則。

瑟七一開頭就下猛料直言確實遇過拍照為了爭C位而耍小手段的團員，羚安除了感同身受外也加碼爆料，曾遇過私下喬排舞站位的誇張手段，聽完粉絲不禁大嘆比宮鬥劇還精彩，最後兩人在遊戲中更透露了最想幹掉的啦啦隊前輩，讓一旁的張立東冷汗直流。

節目這次請到瑟七與玲安對決酸民，批頭就針對學姊學妹制很重的傳言做澄清，表示大家相處都蠻融洽的，但話鋒一轉聊到了站C位的八卦時，瑟七直接爆料只要遇到拍照時間某位成員就會立刻站到C位並化身交通警察，指揮著每個人要站哪裡，讓她只能苦笑稱讚：「她很厲害，永遠知道C位在哪裡。」面對網友的猜測，她也開玩笑回應：「大家可以去找看看呦！」讓一旁的張立東幫腔補充說到，只要去看看他們的照片，應該就看得出端倪了吧。

隨後輪到羚安時，她也針對了上一段瑟七的經歷表示感同深受，自己遇到的是拍照時突然被擠走，大嘆這招根本措手不及，聊開了的她隨後也加碼爆料啦啦隊排舞站位秘辛，指出某次已完成的編舞站位突然被改動，後來才知道是有人私底下找了編舞老師喬站位，直言對方是靠著資歷深才敢這樣做，當時是菜鳥的他們根本敢怒不敢言，讓粉絲們聽完紛紛炸鍋回應：「貴圈真亂、比宮鬥劇還精彩。」

節目尾聲兩人被問到了對樂天啦啦隊代表人物林襄的看法，瑟七就直言：「不會有特別的想法啦，每個人的特色都不同。」羚安則打安全牌大讚林襄身材好也很努力，另外面對節目組臨時出考題逼問最想幹掉哪位啦啦隊前輩，豁出去了的瑟七直接大喊最想幹掉的其實是樂天的陳怡叡（YURI），讓現場和網友們一片驚呼，後面才解釋其實不是真的想幹掉，是因為覺得她很漂亮想以她作為目標而已，嚇得張立東一身冷汗。