前立委黃國昌與「館長」陳之漢近期發起「公平正義救台灣」活動，提出「司法改革」、「居住正義」兩訴求，並邀請民眾與各政黨重要人物7月16日一起上凱道。然而根據台灣議題研究中心（TPOC）最新聲量調查顯示，先前北科大學生與熱炒店爆發「白飯之亂」搶佔話題中心，讓716活動的聲量重挫。

台灣議題研究中心昨（14）日發布報告指出，統計從6月19日至7月12日的網路輿情聲量數據，黃國昌跟館長網路討論總聲量達23.9萬則，然而7月9日白飯事件一爆發，4天之內就衝到21.3萬則討論熱度，且9號當日就突破2.1萬，反而是716活動的討論度迅速下滑，每日平均聲量僅僅只剩下7千則左右。

除此之外，該報告更進一步披露，716活動中聲量佔比最高的主題，竟是黃國昌遭爆料，其名下在都市計畫保護區的土地，被租客拿來當停車場使用，佔百分比高達27%；其次是黃國昌指控民進黨立委陳明文和其兒子陳冠廷養豬場涉超貸1億元，佔比14％；黃國昌岳父被懷疑是建商也佔了8%；另黃汐止住家被綠議員爆料有頂樓加蓋也達到6%。台灣議題研究中心指出，716遊行在7月後出現兩波聲量高峰，一是4日黃國昌被爆擁23筆地，舉辦居住正義活動的正當性遭到質疑，達2.5萬則；二是陳明文買地，有3.9萬則聲量。

台灣議題研究中心分析，台灣網友相當重視此次716活動的正當性，且也有不少人是關注政治人物，反而活動本身沒有任何一個熱門話題，可說是出現嚴重「歪樓」。該文還指出，由於活動訴求主題一直沒辦法被聚焦，除正當性遭到弱化，也無法得到一般民眾的關心，且「白飯事件」突然亂入使得大眾熱議的話題轉向，最終走上街頭的人數還須拭目以待。