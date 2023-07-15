大陸蔚來汽車創辦人、執行長李斌近日接受外媒專訪，抨擊拜登政府「貿易保護主義」。他質疑，為何中國大陸企業向美國消費者銷售高科技汽車面臨障礙，而特斯拉執行長馬斯克卻受到大陸高官鋪紅地毯的禮遇。

金融時報報導，李斌受訪時表示，「世界應該更加開放，停止將商業政治化」。他說，全球政治氛圍與我們2015年成立公司時已完全不同，特別是在疫情引發分裂和對立之後。

李斌強調，蔚來擁有國際體質，除了在紐約上市外，蔚來汽車超過四分之三的投資者來自中國大陸境外。

目前，包括比亞迪、小鵬汽車、蔚來汽車等在內的一批大陸電動車廠正大舉向海外擴張，然而由於面臨高昂關稅，大陸汽車進入美國市場的情況十分複雜。

此外，大陸品牌汽車或中國大陸生產的電動車組件能否根據拜登政府的《通膨削減法案》獲得相應的補貼和待遇也存在不確定性。該法案旨在擴大美國國內製造，並降低對大陸的依賴。

李斌反問：「大陸消費者可選擇各式各樣的新能源汽車，為什麼美國消費者就不能享受這些產品呢？」

他忍不住抨擊美國保護主義。為何中國大陸企業向美國消費者銷售高科技汽車面臨障礙，而特斯拉執行長馬斯克卻受到大陸高官鋪紅地毯的禮遇。

蔚來（Nio）是大陸新能源汽車新勢力之一，去年進軍歐洲市場。

中國大陸2022年銷售新能源汽車688.7萬輛，今年1至6月向全球賣出53.4萬輛新能源汽車，持續爆發性成長，但迄今沒有一輛國產新能源汽車進入美國市場。