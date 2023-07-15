新竹縣文化局為推廣傳統表演藝術-客家北管八音，從2017年連續4年舉辦「客家北管八音夏令營」，培育藝文種子，受疫情影響中斷2年，今年重啟夏令營活動，特別聘請新增認定的客家八音保存者田文光，帶領田屋北管八音團舉辦為期3天的夏令營，25個名額馬上秒殺。

縣長楊文科表示，新竹縣為客家大縣，近年來因非客語族群的不斷遷入，客家人口比例逐年下降，但客家人口比率仍有近7成，新竹縣一直以來致力於保存客家傳統文化，也鼓勵縣內學童不分語言族群，一起來體驗客家傳統表演藝術。

在7月6日到8日的夏令營共有25位學員參加，開放報名短短一週即額滿，學員來自新竹各地國中、小，年齡從8歲至14歲，在師資群們傾囊相授，每位學員認真參與、熱情投入訓練下，8日下午在文化局實驗劇場舉行成果發表，演出曲目有「緊戰」、「火炮」、「哭相思」、「三不和」、「春串」、「思戀歌」、「桃花過渡」等。

文化局秘書羅玉珠表示，雖然大多數的孩子是初接觸客家八音，但表現讓人驚嘆，首度登場表現卻不俗，開場的鑼鼓樂氣勢不凡，是傳承客家文化的小小種子。

田屋北管八音團執行長田文龍說，傳統音樂式微，推廣八音相當艱辛，透過夏令營能讓小朋友從認識、欣賞客家八音，到體驗傳統藝術、啟發興趣，是一場深化客家文化與傳承傳統技藝的藝術體驗活動，也希望藉此培養出更多客家八音的新生代。