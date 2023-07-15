一名網友提問「性慾強＝性能力好嗎？」性學博士許藍方分享，很多男生都有這樣的迷思，但其實性慾和性能力是兩回事，一個是慾望的滿足，一個是生理上的表現，最好的狀況就是當慾望產生的時候，有性能力可以滿足自己，剛剛好才是最好的。如果有慾望卻沒能力，或是有能力卻沒慾望，這兩種極端都不太好。

許藍方昨在YouTube影片上分享，有網友提問「性慾強＝性能力好嗎？」很多男生都有這樣的迷思，或者是對自己有這樣的誤會，她要來解開大家長久以來的誤會，性慾強和性能力強是兩件完全不同的事情。

許藍方進一步解釋說，食慾好的人不代表就吃得多，慾望它只是代表你很想很想做這件事情，性能力則是你很想要做，而且你真的去做了，但是能不能做好又是另外一回事，因此不能說「我很想要就代表我很強！因為有可能你很想，但你不行。」而有些人則是性慾沒有很高，但要做的時候很可以。

許藍方表示，有性慾和性能力完全是不同的兩件事，一個是慾望滿足的方面，一個是生理表現方面。最好的狀況當然是有慾望的時候也有性能力，這樣可以滿足自己，那最糟的狀況則是很想要的時候，卻沒有性能力，也就是所謂的力不從心；另一種則是體力超好，但卻完全沒有慾望，這兩種極端都不太好。