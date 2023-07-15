高雄市一名王姓男子與黃姓女子同為鄰居，兩人之間同時存在鄰里糾紛。2022年3月，黃女先於社區道路上、面朝他家方向故意置放一面鏡子；4月時又將「鬼頭面具」懸掛於他家門前的樹上，王男驚嚇不已，甚至為此跑到宮廟收驚、就醫，亦憤而提告，對黃女提出10萬元精神賠償。經橋頭地院審理，認為黃女所為與王男收驚、就醫並無直接關聯，最終判王敗訴，黃女免賠，可上訴。

根據判決書，王男與黃女同為鄰居，二人長期以來亦存在鄰里糾紛。2022年3月間，黃女於居處前社區道路上，朝王男住家方向擺放一面大鏡子。於王男對台灣民俗認知中，鏡子擺放的位置大有禁忌，他亦指稱因為光線反射、映照身影導致他徹夜難安，心生恐懼，且同時嚴重影響行車安全。

同年4月，黃女竟又將「鬼頭面具」高高懸於王男住處開門即可看見的樹梢上，王男心生恐怖，更為此特意4次至宮廟找師傅收驚安神，同時亦至身心科就診7次，前後花費6520元。另，王男亦向法官求償訴訟車馬費760元，以及精神撫慰金3000元，合計一共請求1萬280元賠償金。

黃女解釋，之所以擺放鏡子，是出於王男故意用車燈照她住家，並強調鏡子並非擺放社區道路。針對「樹上掛鬼頭面具」一事，黃女則因王男餵食飼養之流浪貓喜歡跳到樹上，導致落葉髒亂，無奈之下才以此方式試圖嚇跑流浪貓。經王男報警處理，黃女亦稱她已將該面具從樹上摘除，並拒絕王男提出的賠償要求。

經橋頭地院審理時，依據Google街景檢視雙方住處，確認王男出入時確實可看到鏡子及面具。法官認為，鏡子面積龐大，確有造成反光之可能，然一般人是否因鏡子反光而心生畏懼，甚至必須為此收驚、就醫一事尚有疑慮。

另，橋頭地院法官表示，王男所言「鬼頭面具」，實則為「抖音綠魚頭套」，可見本身並非特意用以驚訝他人之物品，難認是否已達必須收驚、就醫之嚴重程度。

橋頭地院最終審酌，王男雖有身心不安之情形，是否透過收驚即能改善一事，尚且存有疑義。鑒於雙方早已存在糾紛，王男擔心鄰居要對自己做不好之事等語，或其提出之診斷證明記有「有壓力反應、恐慌症、焦慮」等症狀，實難將其身心不安之原因歸咎於黃女之鏡子及面具，因此判王男敗訴。全案仍可上訴。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！