新竹縣文化基金會與新竹縣動物保護防疫所合作，以藝術視角搭配新竹縣內特色景點融入動物保護知識，開發兼具實用性與美感的文創商品「浪愛回家筆記本」，希望透過生動插畫，宣導正確動保觀念與生命教育。

縣長楊文科表示，縣內登記寵物晶片的毛小孩約有2萬多隻，流浪犬貓約有5千隻，近年來動物保護意識抬頭，縣府積極規畫動物保護教育園區已改建完成，提升犬隻收容量、增加動物活動區域、手術室與醫療空間等，加強絕育政策執行並提升醫療品質。

楊文科希望藉由藝術與文創結合，將遛狗繫繩、狂犬病疫苗注射及杜絕非法繁殖等正確觀念，透過生動插畫設計的「浪愛回家筆記本」，能更深入民眾的生活。

文化局長李安妤說，新竹縣文化基金會從去年9月創建《日日當好》文創品牌，開發出具有文化價值兼具實用性的文創商品。其中「浪愛回家筆記本」以跨界方式合作，內頁設計以動保所吉祥物「Q寶」搭配新埔鎮義民廟、關西鎮東安古橋等知名景點為插畫主題，串聯動物保護議題、新竹縣觀光及藝術內涵，非常值得民眾收藏。

新竹縣文化基金會公關田芮熙表示，商品設計上特別採用天然麻布材質，封面以客家藍色系搭配油桐花加強客家文化印象，今年「浪愛回家筆記本」文創專案，銷售總額扣除成本10％後，將回捐動保所流浪動物相關物資，期盼為動物保護與生命教育盡一份心力。