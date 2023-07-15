世界最高齡的AV女優是她！來自日本的小笠原裕子今年88歲，從事成人行業已7年，近日她接受專訪，對於出道契機、工作內幕侃侃而談，也透露兒女都不反對她拍片。

根據日媒報導，小笠原裕子出道前只有跟老公發生關係，59歲時喪夫後，她獨自經營小吃店，有個女性常客在做AV片場的案子，鼓吹小笠原裕子拍片，但她不願讓人看到裸體，婉拒了3年，直到「熟女系廠牌（專門出長輩系列作品的片商）」旗下的工作人員到場勸說，小笠原裕子才答應先到片場參觀。

不過，當時的作品設定小笠原裕子不喜歡，放話「如果不是帥哥我就不拍」，想不到製片方真的敲到帥哥男優，小笠原裕子不得不答應拍攝，2016年正式出道，產量每年1部，成為世界上最高齡的謎片女優。

小笠原裕子儘管高齡，健康狀況仍不錯，都親自開車到片場上班，拍攝時沒潤滑液也不會痛，與其他熟女演員不一樣。至今已拍過不少作品的小笠原裕子，從沒在男優身上高潮過，還是最愛跟丈夫親密，無奈學會不少技巧的她，已無法施展在丈夫的身上。

小笠原裕子表示，她跟同年齡的人處不來，聽到他們抱怨身體不適或要把駕照繳回去等話題，都感到無聊又喪失夢想，現在的她對工作充滿熱情，作品問世後，會觀看自己的影片，研究要如何自我展現；除了女優工作，她還每周到小吃店兼差三天，誓言要活到老學到老。而現階段最重要的健康，小笠原裕子不想造成他人的麻煩，定期到醫院健檢，確保及時發現問題。

被問及兒女的看法，小笠原裕子說女兒嫁人了很少聯繫，而兒子覺得只要身體健康、長命百歲就好，支持媽媽做喜歡的事情。