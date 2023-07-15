永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，近年來淡水區迅速發展，不僅連接捷運紅線便於來往雙北地區，淡海輕軌的建設也加強區域內交通流動，而相較其他區域低廉的房價更是購屋族搶進的一大誘因。而對於淡水區銷售最火熱的北新路，陳金萍表示，北新路往北可到達輕軌淡金北新站，往南則連接中山北路一段等主要幹道，且離知名的淡水老街不遠，便利的交通位置讓北新路蓬勃發展，且路段內大型賣場、餐廳皆有具備，享有交通便利的同時不會失去生活機能，此外，該路段還具備學區，不只一般自住，對於有就學需求的家庭也是置產的好地段。

淡水區除了北新路以外，淡金路、沙崙路一段以及學府路也都佔有一席之地，而整體路段單價則維持在20萬至30萬之間，房價較為親民，加上近年來淡水生活機能、交通建設發展逐漸成熟，區域極具潛力，無論是自住或是投資都十分適合。

至於榜上新北市其他路段，中和區、林口區各佔兩席，新莊區佔一席。陳金萍表示，位於榜首的中和區景平路一直以來都是熱門路段，作為中和區的主要幹道之一，景平路路段長，囊括了多站捷運。中和的中正路同樣也是重要的幹道，兩側大樓林立，商業蓬勃，帶動房市交易熱絡。

而新莊中正路路段經過輔仁大學校園，擁有輔大、丹鳳等多個捷運站點，交通機能佳且挾帶學區優勢。至於林口區上榜的文化三路一段和文化二路一段，陳金萍分析，兩條路段相鄰，靠近家樂福、林口運動中心、市立圖書館等生活設施，往南走也能抵達知名的林口三井OUTLET、環球購物中心等大型商場，交通方面則是距離桃園機場林口站、堤頂交流道十分接近，便捷的生活環境也促使該地段成為中心商業區，買氣十分暢旺。