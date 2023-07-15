炎炎夏日，隨時補充水分是預防中暑的不二法門，但其實最能補水的飲料，不是白開水。蘇格蘭聖安德魯斯大學醫學院（University of St. Andrews School of Medicine）一項研究比較了幾種不同飲料的補水效果，發現無論是普通的白開水或氣泡水，雖然能快速幫助人體補充水分，但要真正在體內產生鎖水效果，含有少量糖、脂肪或蛋白質的飲料是更好的選擇。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，主持這項研究的莫恩教授（Ronald Maughan）解釋，飲料中的營養成分會影響補水效果，以牛奶為例，由於乳糖、蛋白質和脂肪會產生熱量，減緩液體從胃部排出，鈉則發揮海綿般的作用，抓住水分子，減少水分流失。

相較於白開水，牛奶因含有乳糖、蛋白質和脂肪，更能減緩身體水分流失。（圖／Shutterstock）

不過，雖然糖分能降低水分排出胃部的速度，但進入小腸後，糖會被稀釋，而這個過程需要向身體「借水」，反而降低體內的含水量，因此還是不建議以高糖飲料，像是果汁或汽水，作為水分補充來源。

而不少民眾喜歡在夏天吃重口味食物，一邊小酌，必須注意酒精有利尿效果，濃度太高會導致身體脫水的情況更嚴重。

至於上班族每天必喝的咖啡，雖然也會利尿，但只要咖啡因攝取不過量即可。一杯含80毫克咖啡因的咖啡，其含水量和白開水相差無幾；但若攝取的咖啡因超過300毫克，則會讓人流失過多水分，這時可以在咖啡中加入1、2匙牛奶來補救。