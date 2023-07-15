林秉樞對民進黨立委高嘉瑜施暴，二審維持判刑2年10月，但該案扯出的「禾馨特權接種疫苗」案外案，證實林秉樞在曾經自稱「國安高層」安排42人到禾馨診所違規施打特權疫苗，而國民黨台北市議員游淑慧砲轟高嘉瑜，就是「為一己之私關說」，呼籲高說清楚。對此，高嘉瑜表示，游議員就是為了博取一時的聲量，才會想和她有連結，選舉還是要在基層多下工夫。

針對林秉樞扯出案外案，高嘉瑜表示，當時禾馨跟她聯絡提到，在內湖民權診所，接生的嬰兒量占台北市有3至4成，接生量非常多，基於醫護跟產婦需求，希望幫忙可以讓他們在診所裡施打疫苗，而不用到醫院奔波。

他說把這個需求如實轉達給衛生局，如同她之前所說，在LINE對話衛生局也是能答應就答應，過程中是想能幫忙、就幫忙，把選民服務直接轉達，也沒有施壓，檢察官調查時，也認定她是選民服務，當時她也不知道林先生有個護理師女友就在禾馨，也不知林先生跟禾馨後續事情。

高嘉瑜表示，檢察官調查的非常清楚，才會認為她跟整起事件沒有任何關聯，就她部份只是單純選民服務，如果有任何不法，檢察官一定不會放過她，這件事情她就是清清白白，沒想到後續牽扯到這麼多人，當時她的立場是協助這些醫護，她自己也是打高端，這些名單沒有任何人是因為她去打的，禾馨跟林先生的事情她完全不知道。

我不知道游議員有比檢察官還要大嗎？檢察官都已經調查，而且明確簽結認為她的部分都是選民服務，對於所有的事證都是釐清非常清楚，這部分只能說無妄之災，過程中協助禾馨在當時，每個人都很需要疫苗，如果醫護有需要能幫助就幫助，後續好心肝事件等當時衛生局也是站在能夠幫醫護施打就協助，只是轉達地方需求，決定權在衛生局，過程中沒有任何施壓，檢察官調查也很明確，民意代表在選民服務範圍能做就盡量做，絕對沒有逾越法律的界線。

高嘉瑜也說，對於游議員來說，她當然是為了要選舉，想盡辦法跟她有所連接，希望有版面或聲量，但選舉還是要在地方上勤加努力，博取一時的聲量或版面只是一時，還是要在基層多下工夫。

針對游淑慧稱她在當議員時就有關說，高嘉瑜回應，不知道關說的定義是什麼，所有民意代表能夠幫助大家都會盡全力協助，問心無愧，這都是我們工作內容，能夠拿出來給大家都公平、公正、公開的檢視，服務這麼多年，對選民都是盡心盡力，不會大小眼，只須要我們幫忙就會全力幫忙，才能得到民眾肯定，尤其對於弱勢和醫護會盡全力幫忙。

游淑慧也以金包銀嘲諷高嘉瑜，對此，高嘉瑜表示，游議員不需要嘲諷這件事情，每個人在當時都需要讓都希望能夠有疫苗，尤其對醫護或產婦新生兒，都希望盡全力保護他們，她從中沒有得到任何好處，自己都是打高端，都是想盡辦法幫別人，游議員這樣說法有點悲哀，我們就是幫助需要幫助的人，不是用在自己身上。

針對游淑慧拿林秉樞來攻擊她，高嘉瑜說，「有時候老天爺給我們考驗，遇到就是勇敢面對」，所以才會把這件事情讓大家知道，她當時也可以默默承受，但還有其他女性受害者，他們並不知情，所以有必要讓大家知道。

高嘉瑜表示，這些人可能在林先生的外表包裝下，不知道真實狀況，不希望因為她沒有揭發有其他受害者，那她也是共犯，所以才會不計個人的名譽或是不計可能有很多人會拿這件事情攻擊她，她都承擔得起，因為她必須站出來幫受害者，才讓大家知道，如果沒有人知道這件事情，自己獨善其身，她才會良心過意不去。

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